Украинские защитники ликвидировали генерал-майора РФ

Жители страны отправляют его в ад.
В Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.
Это подтвердил Сергей Чипилев в соцсети ВКонтакте.
В Украине его смерть не оплакивают, а наоборот отправляют в ад. Люди массово высказываются по 'этому поводу в комментариях.
"Мы убили генерал-майора российской армии. Путин, ты следующий. Готовься", – написал народный депутат Алексей Гончаренко.
Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно:
- личного состава – около 9000 человек;
- танков ‒ 217 ед.;
- боевых бронированных машин – 900;
- артиллерийских систем – 90;
- реактивных систем залпового огня – 42;
- средств ПВО – 11;
- самолетов – 30 (информация уточняется);
- вертолетов – 31 (информация уточняется);
- автомобильной техники – 374;
- легких скоростных катеров – 2;
- цистерн с топливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Читайте такжеУкраинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФПо словам военных, данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Автор: Ульяна Полищук