Украинские защитники ликвидировали генерал-майора РФ

Украинцы убили генерал-майора РФ

В Украине был убит генерал-майор российской армии, бывший командир 7-й дивизии ВДВ Андрей Суховецкий.

Это подтвердил Сергей Чипилев в соцсети ВКонтакте.

В Украине его смерть не оплакивают, а наоборот отправляют в ад. Люди массово высказываются по 'этому поводу в комментариях.

"Мы убили генерал-майора российской армии. Путин, ты следующий. Готовься", – написал народный депутат Алексей Гончаренко.

Потери оккупантов с 24.02 по 03.03 ориентировочно:

личного состава – около 9000 человек;

танков ‒ 217 ед.;

боевых бронированных машин – 900;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня – 42;

средств ПВО – 11;

самолетов – 30 (информация уточняется);

вертолетов – 31 (информация уточняется);

автомобильной техники – 374;

легких скоростных катеров – 2;

цистерн с топливом – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Читайте такжеУкраинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФПо словам военных, данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Читайте также: