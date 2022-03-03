Россияне остались без денег: банки ввели комиссию от 30% при покупке валюты

У россиян нет денег / pixabay

Россияне массово жалуются на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты, даже по предварительному заказу и комиссии.

Как сообщает РБК.ru в Telegram, банки объясняют это выросшим спросом и сложной логистикой из-за западных санкций.

Кроме того, банк России предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке любой валюты - доллары, евро, фунты, пишет Интерфакс.

Отмечается, что предписание, полученное накануне профучастниками, действует до его отмены.

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"30%-ая комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", – объяснили в ЦБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что беспрецедентно жесткие санкции, которые сейчас вводятся против РФ, методично разрушают экономику России.

Спасти ее пытаются вливанием денег на выкуп акций российских компаний. Сейчас этим занимается Фонд национального благосостояния РФ. Минфин имеет право привлекать ВЭБ и "специализированные финансовые организации" для выкупа этих акций.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

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