Россию могут отключить от SWIFT через несколько суток - Reuters / Reuters

Решение об отключении Российской Федерации от международной онлайн-системы SWIFT будет принято через несколько суток. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters со ссылкой на слова одного из представителя топ-менеджмента Центробанка Еврозоны.

"SWIFT (отключение от него России ‒ Главред) ‒ просто вопрос времени, очень короткого времени, буквально дней", - говорит он

В то же время управляющий Центробанком Еврозоны добавил, что подобного решения может оказаться недостаточно.

"Достаточно ли этого? Нет. Нужно ли это? Абсолютно. Санкции имеют смысл только в том случае, если есть издержки для обеих сторон и это будет дорого", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на отключение России от SWIFT официально согласился Кипр.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Италия также согласилась на отключение.

"Только что премьер-министр Италии Марио Драги поддержал отключение России от SWIFT, предоставление оборонной помощи. Украина может стать частью ЕС. Это начало новой страницы в истории наших государств", - написал Зеленский в Инстаграм.

Теперь Украине осталось добиться лишь согласие Венгрии на отключение России от SWIFT. Но официальный Будапешт все еще выступает против этого.