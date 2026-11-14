Скрытый контроль на дорогах расширят: где появятся авто-'фантомы' полиции

Экипажи замеряют скорость машин в обоих направлениях прямо на ходу, а нарушение фиксируется без остановки водителя.

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Скрытые патрули с радарами - в каких областях с 16 ноября выедут фантомы / Коллаж: Главред, фото: Патрульная полиция, t.me/I_Vyhivskyi

Коротко:

С 16 ноября фантомы патрулируют Львовскую и Одесскую области

Скорость фиксируют без остановки авто в обоих направлениях

В МВД обещают больше таких машин и в других регионах

С 16 ноября скрытые полицейские автомобили-фантомы начнут патрулировать дороги Львовской и Одесской областей. В первую очередь экипажи будут работать на участках с наибольшим количеством ДТП, а внешне такие машины ничем не отличаются от обычных.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram.

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Как работают фантомы?

По словам Белошицкого, фантомы оснащены системами автоматической фиксации скорости и могут измерять ее как во время движения, так и стоя на месте.

"Превышение скорости фиксируется автоматически, без остановки автомобиля нарушителя. Система контролирует скорость транспорта в обоих направлениях движения - попутном и встречном", - отметил Белошицкий.

Кроме того, экипажи реагируют и на другие опасные нарушения ПДД - проезд на красный сигнал светофора, пересечение двойной сплошной линии и выезд на встречную полосу. В таких случаях полицейские могут остановить водителя и привлечь его к административной ответственности.

Где еще появятся фантомы?

Накануне министр внутренних дел Иван Выговский заявил, что количество таких автомобилей будет расти. По данным УНИАН, за более чем два месяца работы экипажи фантомов зафиксировали 112 тысяч нарушений скоростного режима.

До сих пор фантомы работали в Киеве и Киевской области. Министр сообщил, что географию патрулирования планируют расширять.

"Планируем переместить "фантомы" в другие регионы", - сказал Выговский.

Также он призвал народных депутатов проголосовать за повышение штрафов за нарушение ПДД, в частности за превышение скорости.

Как будут наказывать систематических нарушителей ПДД?

Алексей Белошицкий, еще будучи первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции, в интервью Главреду объяснял, что ответственность водителя должна зависеть от того, насколько опасно он ведет себя на дороге.

"Система должна быть справедливой: ответственность должна соответствовать уровню угрозы, которую создает водитель для других участников движения", - подчеркнул он.

Говоря о законопроекте №14133 о штрафных баллах, он уточнил, что за каждое нарушение водитель будет получать от 1 до 5 баллов в зависимости от его тяжести.

"Цель - научить соблюдать правила дорожного движения именно тех, кто создает опасность систематически и быстро исчерпывает свой годовой лимит в 15 баллов. Опять же, это превентивная мера для безопасности на дороге", - пояснил Белошицкий.

Похожую логику он описывал и в отношении скрытых патрулей. В комментарии ТСН Белошицкий назвал фантомы инструментом, который работает там, где водители не ждут полицию.

"Это превентивная мера, призванная создать ощущение присутствия полиции там, где водители этого не ожидают", - сказал он.

Фантомы на дорогах - новости

Как сообщал Главред, в августе министр внутренних дел Иван Выговский объявил, что на дороги вернутся фантомы - незаметные патрульные автомобили с системами автофиксации скорости. Тогда же в МВД пообещали запустить десятки новых камер автоматической фиксации скорости. Места установки камер должна была обнародовать патрульная полиция.

В июне в Верховной Раде начали готовить законопроект об ужесточении наказаний за превышение скорости. Документ привязывает размер штрафа к степени превышения и частоте нарушений в течение года. Инициатива разработана при участии МВД и Национальной полиции.

Изменения в штрафах для водителей анонсировала и премьер-министр Юлия Свириденко. Правительство намерено изменить подход к штрафам за превышение скорости и усилить ответственность за систематические нарушения ПДД. Штрафы за превышение скорости планируют сделать градационными.

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