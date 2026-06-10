В Украине изменят штрафы для автомобилистов — кого коснется в первую очередь

В Украине могут ввести новую шкалу штрафов для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения, отметила премьер-министр Свириденко.

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В Украине изменят штрафы для автомобилистов — чего ожидать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем сказала Юлия Свириденко:

Для системных нарушителей ПДД хотят ужесточить ответственность

Штрафы за превышение скорости планируют сделать градиенными

В Украине законодательно урегулируют движение на электросамокатах

В Украине могут ужесточить ответственность за систематическое нарушение правил дорожного движения и ввести новый подход к штрафам за превышение скорости. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах. Обсудили с министром внутренних дел и правительственными чиновниками проекты изменений, которые призваны повысить безопасность на дорогах. Предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения и усилить ответственность для системных нарушителей", — сообщила она. видео дня

Свириденко уточнила, что для большинства водителей нововведения не будут иметь никаких последствий, ведь они направлены прежде всего на тех, кто систематически создает опасность на дорогах. По ее словам, за последний год камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2,9 тысячи водителей, которые превышали скорость более 50 раз. В то же время более 35 тысяч водителей нарушали скоростной режим более десяти раз в год, а почти 12,5 тысячи — более двадцати раз.

Она также отметила, что в ближайшее время Министерство внутренних дел планирует обсудить предложенные изменения с народными депутатами.

Кроме того, правительство продолжает расширять систему автоматической фиксации нарушений. Сейчас на дорогах работают около 377 камер, а в перспективе их количество планируют увеличить до более чем 410 комплексов. По словам премьер-министра, практика показывает, что на участках, где установлен автоматический контроль, водители значительно чаще соблюдают правила дорожного движения.

"Также готовим законодательное регулирование использования электросамокатов и другого легкого персонального транспорта. Количество ДТП в течение пяти месяцев 2026 года с их участием выросло на 66,8%. Гибнут и получают травмы люди, в том числе дети. Правила должны быть четкими и понятными для всех участников дорожного движения", — подытожила она.

Юлия Свириденко / Инфографика: Главред

Когда заработает система штрафных баллов для водителей — комментарий первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что даже после принятия закона о новой системе штрафных баллов для водителей ее полноценное внедрение не начнется сразу.

"После принятия изменений в закон необходимо будет привести в соответствие подзаконные нормативно-правовые акты, которые будут определять механизм реализации этой законодательной инициативы", — сказал он.

По его словам, сроки запуска и перечень нормативно-правовых актов, которые нужно будет привести в соответствие с новым законодательством, будет определять Кабинет Министров Украины как центральный орган исполнительной власти.

Как будут начислять штрафные баллы водителям / Инфографика: Главред

Штрафы для водителей - последние новости по теме

В Министерстве внутренних дел Украины опровергли автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки, отметив, что на данный момент система автофиксации нарушений технически не готова к такой задаче. Наказание за бумажные документы в основном возможно только во время остановки автомобиля полицией. Этот вопрос уже активно обсуждается в контексте усиления контроля на дорогах Украины.

Сейчас в Украине планируется введение новых штрафов за техническое состояние автотранспорта, которые могут применяться в случае непрохождения техосмотра или очевидных неисправностей. Адвокат Елена Воронкова объясняет, что доказать мелкие поломки на месте сложно, поэтому административные наказания будут касаться прежде всего отсутствия техосмотра. Трансформация системы контроля происходит на фоне постепенного перехода к автоматической фиксации нарушений с помощью камер.

Как ранее сообщал Главред, в МВД назвали изменения в системе штрафов для водителей, однако подчеркнули проблемы автоматизации, поскольку сейчас ответственность часто возлагается на владельца автомобиля, а не на водителя-нарушителя. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий указал, что пока не планируют применять штрафные баллы за нарушения, зафиксированные камерами, пока этот вопрос не будет урегулирован.

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О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

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