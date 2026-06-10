Депутаты поддержали закон о повышении зарплат полицейским

Вступит ли закон в силу, зависит от президента Украины.

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Денежное обеспечение сотрудников правоохранительных органов увеличится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Клименко:

Депутаты поддержали законопроект о повышении выплат полицейским

Новое денежное обеспечение планируется выплачивать с начала следующего года

Законопроект направлен на подпись президенту

Верховная Рада поддержала законопроект №6506-1, который усиливает социальные гарантии спасателей и полицейских. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, 269 народных депутатов поддержали документ. Он предусматривает установление минимального уровня денежного обеспечения на уровне 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, обновленную систему надбавок за выслугу лет и структуру выплат.

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ВРУ / Инфографика: Главред

Как изменятся выплаты полицейским и спасателям

То есть, по состоянию на 2026 год денежное обеспечение составит более 33 тысяч гривен, тогда как ранее минимальный уровень составлял около 17 тысяч гривен.

"ГСЧС и Нацполиция ежедневно работают в непрерывном режиме в условиях войны: ликвидируют последствия российских обстрелов, эвакуируют людей, тушат пожары, документируют военные преступления, обеспечивают правопорядок и спасают жизни. Государство должно обеспечить им достойный уровень денежного обеспечения... Благодарен народным депутатам, в первую очередь из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, за поддержку", — добавил Клименко.

После голосования в ВРУ документ направили на подпись президенту Украины. Вступить в силу акт должен с 1 января 2027 года.

Когда украинцам ожидать роста зарплат

Главред писал, что по данным Кабмина, в течение следующих трех лет в Украине ожидается постепенный рост средней заработной платы до более чем 44 тысяч гривен.

Документ предусматривает два возможных сценария развития экономики, которые отличаются темпами инфляции и динамикой роста доходов населения. По первому, более оптимистичному сценарию, средняя номинальная заработная плата (брутто) вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028-м и достигнет 44 083 грн в 2029 году.

Зарплаты в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что средняя зарплата в Житомирской области в апреле 2026 года выросла до 24 162 грн, поднявшись на 2,1% по сравнению с мартом. Показатель превысил минимальную зарплату в регионе более чем в 2,8 раза.

Ранее стало известно, что в апреле 2026 года средняя заработная плата в Тернопольской области уменьшилась на 4,4% по сравнению с мартом и составила 22 490 гривен.

Накануне сообщалось, что в Черкасской области продолжает расти уровень заработной платы. В апреле 2026 года средняя номинальная зарплата штатных работников региона превысила 25 тысяч гривен, продемонстрировав заметный рост по сравнению с предыдущим месяцем

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О персоне: Игорь Клименко Игорь Владимирович Клименко — украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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