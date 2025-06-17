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Верховная Рада назначила нового Генпрокурора - что о нем известно

Мария Николишин
17 июня 2025, 14:07обновлено 17 июня, 14:40
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Новым Генпрокурором стал Руслан Кравченко.
Верховная Рада назначила нового Генпрокурора - что о нем известно
Кто стал новым Генпрокурором / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Ярослав Железняк, instagram.com/ruslan_kravchenko

Коротко:

  • В Раде проголосовали за нового Генпрокурора
  • Им стал Руслан Кравченко
  • За его кандидатуру проголосовали 273 народных депутатов

В Верховной Раде состоялось голосование за кандидатуру нового Генерального прокурора Украины. Большинством голосов на эту должность утвержден действующий руководитель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Известно, что во время голосования в зале присутствовал 321 народный депутат. За кандидатуру Кравченко проголосовали 273 народных депутатов, против - пятеро, воздержались - 23, а 20 не голосовали.

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Что известно о Руслане Кравченко

Руслан Кравченко родился 14 марта 1990 года в городе Северодонецк Луганской области.

Окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, а впоследствии - Юридическую академию Ярослава Мудрого, получил звание "лейтенант юстиции".

С сентября 2014 года пошел на военную службу. Участвовал в АТО при исполнении служебных обязанностей в должности прокурора. В 2020 году был уволен с военной службы в запас.

Работал прокурором в Главной военной прокуратуре Генпрокуратуры Украины, позже занимал должность заместителя военного прокурора Центрального региона Украины.

С 10 апреля 2023 года до 30 декабря 2024 года был председателем Киевской областной государственной администрации. После увольнения Кабмин назначил Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.

Напомним, как сообщал Главред, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Баргилевича с должности начальника Генерального штаба ВСУ. Новым начальником Генштаба ВСУ назначен генерал-майор Андрей Гнатов.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых назначениях в военном командовании.

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Что такое Верховная Рада Украины?

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

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