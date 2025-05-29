В Раде хотят ослабить правила для выезда мужчин за границу - что изменится

Определенная категория мужчин может получить послабление правил для выезда за границу, соответствующее решение уже обсуждается в Раде, отметил Вениславский.

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В Украине хотят ослабить ограничения для выезда мужчин за границу / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Вениславский:

В Раде хотят урегулировать выезд за границу мужчин в возрасте до 24 лет

Рассматривается вопрос ослабления ограничений для мужчин, которые учатся за границей

В Верховной Раде рассматривают возможность повышения возрастной границы для выезда мужчин за границу в возрасте до 23-24 лет. Об этом во время брифинга сообщил народный депутат Федор Вениславский, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и развития, передает Укринформ.

По его словам, такая инициатива обсуждается в ответ на рост случаев, когда юноши до 18 лет выезжают за границу с целью обучения, но не возвращаются из-за ограничений военного положения.

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В ближайшее время планируется разработка законодательных изменений, в частности по урегулированию порядка выезда студентов за границу.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в том числе и в нашем комитете. Есть консенсусная договоренность фракций о том, что ситуацию нужно решать в ближайшее время, чтобы не терять нашу молодежь, которая выезжает и впоследствии не может вернуться, поскольку на период военного положения были введены ограничения на выезд за границу для военнообязанных мужчин в возрасте с 18 до 60 лет", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, сейчас рассматривается вариант временного ослабления ограничений на выезд для молодых мужчин, которые получают образование за рубежом.

Одна из инициатив предусматривает предоставление возможности свободного пересечения границы украинцам в возрасте до 23-24 лет. Это позволит студентам, которые учатся за рубежом, посещать Украину, поддерживать связь с семьей и страной, не оказываясь в ситуации вынужденного оставления за рубежом.

В то же время Вениславский подчеркнул, что эта тема является очень чувствительной и сложной в реализации, ведь требует четко определенных возрастных границ и конкретных условий, при которых возможен свободный выезд.

"Понимание необходимости решения этого вопроса есть. Думаю, в краткосрочной перспективе в парламенте появятся соответствующие законодательные инициативы, которые позволят урегулировать ситуацию", - добавил член оборонного комитета.

Что предусматривает закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, критически важные предприятия теперь могут забронировать больше сотрудников, ведь в общее количество военнообязанных на предприятии теперь учитываются и те работники, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Об обновлении в процедуре бронирования сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

В то же время в Украине рассматривают возможность смягчения правил выезда для мужчин. Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что Верховная Рада может обсудить разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте до 25 лет.

Также в Сухопутных войсках предупредили, что украинцы, которые препятствуют законной деятельности Вооруженных сил Украины или других военных формирований, могут быть наказаны лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. Эта норма распространяется и на лиц в возрасте от 16 лет.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (родился 16 мая 1969 года, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - украинский государственный и политический деятель, ученый-правовед. Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва (с 2019) и представитель Президента Украины в Конституционном суде Украины (с 2019 по 2023), сообщает "Википедия".

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