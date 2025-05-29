Сколько украинцам придется платить за газ в июне: стали известны цифры

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на первый месяц лета.

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Сколько украинцам придется платить за газ в июне/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Украинские поставщики газа обнародовали ценники на первый месяц лета - стало известно, сколько нужно будет платить за газ в июне.

Об этом сообщает консультационный центр "ГазПравда". Отмечается, что годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились.

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В издании рассказали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" кубометр газа и дальше будет стоить 7,96 грн. "Нафтогаз Украины" обслуживает 98% бытовых потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр газа.

В издании отметили, что на месячные ценники влияют рыночные тенденции. Согласно информации "ГазПравды", в июне этого года на рынке по-прежнему присутствуют девять поставщиков. Пятеро из поставщиков предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.

"Месячные ценники в июне колеблются от 8,46 до 25,00 грн за кубометр. Однако БАЗОВЫМИ являются именно годовые тарифные предложения. Перевести потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права", - говорится в сообщении.

Цены на газ в июне/ gazpravda

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Как ранее сообщал Главред, украинцам назвали тарифы на газ - кто заплатит больше в мае. Месячные рыночные тарифы зависят от колебаний на рынке и отличаются у разных компаний.

Также ранее сообщалось, что в Нафтогазе раскрыли секрет, как платить меньше за потребленный газ. В Украине национальный кэшбек можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

Напомним, украинцам не зачислят оплату за газ из-за одной серьезной ошибки - как избежать проблемы. Если допустить одну серьезную ошибку, оплата за газ не будет зачислена, и придется обращаться в Центры обслуживания клиентов.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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