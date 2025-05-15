Как платить за газ меньше: в Нафтогазе раскрыли секрет

В Украине национальный кэшбэк можно использовать для оплаты коммунальных услуг.

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Как оплатить коммунальные услуги национальным кэшбэком / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как платить за газ меньше

Можно ли оплачивать коммунальные услуги национальным кэшбэком

Украинцы могут рассчитаться за потребленный природный газ национальным кэшбэком, что позволит в итоге платить меньше. Речь идет об участии в программе "Национальный кэшбек", которая позволит тратить накопленные при покупке украинских товаров деньги на оплату коммунальных услуг. Об этом напоминает пресс-служба ГК Нафтогаз Украины в Facebook.

В рамках программы "Национальный кэшбек" гражданам возвращается на счета 10% от расходов за покупку товаров или услуг от украинских производителей. На сайте "Сделано в Украине" можно проверить, входит ли товар в перечень тех, на которые начисляется кэшбек.

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Полученный кэшбек можно использовать также на коммунальные услуги.

"Удобно, быстро, экономно - именно так можно платить за коммунальные услуги, если пользоваться программой "Национальный кэшбек", - пишут в компании.

Как оплатить коммунальные услуги национальным кэшбеком

Накопленный кэшбек можно использовать для оплаты за потребленный газ через:

личный кабинет;

чат-боты GASUA в Viber и в Telegram;

сайт gas.ua - даже без регистрации.

Тарифы в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в небольших городах Украины с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что на тариф на воду влияет повышение стоимости электроэнергии.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что тариф на газ может резко вырасти уже летом. Причина повышения тарифа на газ - необходимость обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026.

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Что такое Нафтогаз Украины? Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

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