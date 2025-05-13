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Повышение тарифов на холодную воду в Украине началось: Попенко указал на нюанс

Анна Косик
13 мая 2025, 10:42
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Стоимость водоснабжения для украинцев вырастет по-разному.
Счетчики, вода, деньги
Тарифы на водоснабжение разнятся по всей Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Попенко:

  • Некоторые водоканалы уже повысили тарифы на воду для украинцев
  • На тариф на воду влияет повышение стоимости электроэнергии
  • На правительственном уровне решение о повышении тарифов принимать вряд ли будут

В Украине в небольших городах с 2023 года водоканалы начали повышать тарифы на услуги водоснабжения. Об этом Главреду рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, устоявшейся практикой является то, что местные исполнительные комитеты принимают решение о повышении тарифов для населения. Причиной этого является рост стоимости электроэнергии.

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"На сегодня стоимость электроэнергии на рынке выросла на 70% по сравнению с прошлым годом. Не все органы местной власти могут компенсировать эту разницу за счет местных бюджетов, поэтому вынуждены повышать тарифы для населения", - пояснил Попенко.

Кроме этого уровень повышения тарифов зависит от других факторов, таких как количество абонентов, длина и техническое состояние сетей, дата их построения и тому подобное. Чем меньше потребителей - тем дороже стоимость услуг.

"Нужно понять, что большинство водоканалов с количеством абонентов до 70-80 тысяч являются убыточными - их тарифы физически не покрывают себестоимость услуг. А если установить рыночные тарифы для таких водоканалов, цены будут в 7-8 раз выше средних. Например, при среднем тарифе 40-50 грн, реальная экономически обоснованная цена для малых водоканалов - 100-200 грн. Понятно, что большинство потребителей просто не смогут платить такие суммы", - добавил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Поэтому каждый малый водоканал имеет свою специфику и некоторые местные власти, принимая решение о повышении, учитывают также потребность в финансировании капитальных ремонтов. В то же время не существует четкой "вилки" для повышения.

Например, в городе Малин Житомирской области, тарифы на воду повысили до 100 гривен, в то время как в отдельных населенных пунктах Киевской области тариф вырос с 30 до 80 гривен. В то же время жители Никополя, Марганца и Покрова платят за воду по тарифам до 124-130 гривен.

"Это свидетельствует о том, что все зависит от экономической ситуации и решений местных властей - кто-то действует осторожно, кто-то радикальнее. Зато в областных водоканалах ситуация иная - там тарифы не повышали с 2022 года. И здесь проблема не только экономическая, но и политическая. Водоканалы уже давно заявляют о необходимости повышения тарифов, поскольку имеющиеся не покрывают расходы, поскольку ни местные, ни областные бюджеты не всегда имеют возможность предоставить необходимую компенсацию", - отметил Попенко.

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Но проблема в том, что НКРЭКУ и Кабмин пока не готовы принимать решение о повышении тарифов на общегосударственном уровне. И, скорее всего, их и не будет, поэтому вряд ли крупные водоканалы смогут повысить тарифы в этом году.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине

Напомним, ранее Олег Попенко предупреждал, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Накануне эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук также предупредил, что в Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться.

Как писал Главред, с 1 апреля 2025 года в Очакове начали действовать обновленные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Очаковский городской совет принял соответствующее решение из-за значительного роста расходов на предоставление этих услуг и финансовых трудностей общины.

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Кто такой Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

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