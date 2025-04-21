Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду

Что сказал Корольчук:
- Несмотря на мораторий на повышение цен, тарифы на воду могут вырасти
- Тариф на воду должен составлять минимум 60 гривен
В Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться. Об этом изданию УНИАН рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его словам, хотя сейчас тариф на холодную воду по счетчику составляет 30-40 гривен, однако фактически они должны составлять минимум 60 гривен за кубометр.
"Тариф на горячую воду в среднем составляет 90-100 гривен. Минимально возможно подорожание до 150 гривен. Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут потери, которые нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы такими высокими", - добавил он.
Корольчук убежден, что повышение тарифов для всех потребителей в Украине состоится уже ближе к осени, или же осенью.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, в Минэнерго сообщали, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий.
Накануне, как писал Главред, стало известно, что часть украинцев может столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию. Граждане могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен.
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Кто такой Юрий Корольчук
Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.
Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.
В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".
В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".
В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".
С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.
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