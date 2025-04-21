Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду

Представитель Института энергетических стратегий убежден, что тариф на холодную воду в Украине должен быть вдвое выше.

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Что будет с тарифами на воду в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Корольчук:

Несмотря на мораторий на повышение цен, тарифы на воду могут вырасти

Тариф на воду должен составлять минимум 60 гривен

В Украине до сих пор действует мораторий на повышение тарифов на холодную и горячую воду, но в ближайшем будущем это может измениться. Об этом изданию УНИАН рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, хотя сейчас тариф на холодную воду по счетчику составляет 30-40 гривен, однако фактически они должны составлять минимум 60 гривен за кубометр.

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"Тариф на горячую воду в среднем составляет 90-100 гривен. Минимально возможно подорожание до 150 гривен. Повышение тарифов, к сожалению, должно быть, потому что компании-поставщики несут потери, которые нужно покрывать, и они их закладывают нам в тариф. Если бы компании могли провести модернизацию, отремонтировать трубы, то тарифы не были бы такими высокими", - добавил он.

Корольчук убежден, что повышение тарифов для всех потребителей в Украине состоится уже ближе к осени, или же осенью.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, в Минэнерго сообщали, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий.

Накануне, как писал Главред, стало известно, что часть украинцев может столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию. Граждане могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен.

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Кто такой Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

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