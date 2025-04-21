Украинцы могут увеличить пенсии на 50%: что для этого нужно

Государство гарантирует немалое повышение пенсии для некоторых граждан.

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Увеличить пенсии в Украине можно самостоятельно / Коллаж: Главред, фото: freepik, УНИАН

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При отсрочке выхода на пенсию граждане увеличивают свои пенсионные выплаты

Пенсии по собственной инициативе можно увеличить на 50%

В Украине гражданам могут увеличить пенсионные выплаты, если они по собственному желанию откажутся от выхода на пенсию и продолжат официально работать.

Об этом говорится в 29 статье закона 1058-IV "Об общеобязательном пенсионном страховании". Если человек откажется от выхода на пенсию в 60 лет, зато оформит выплаты в возрасте 65 лет, то государство будет гарантировать повышение пенсии, а именно:

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за отсрочку выхода на заслуженный отдых до пяти лет - 0,5% за каждый месяц;

за отсрочку выхода на пенсию в более пяти лет - 0,75% за каждый месяц.

Таким образом, если выходить на пенсию на 5 лет и 7 месяцев позже, чем это предусмотрено в Украине, граждане будут получать на 50% большие пенсии.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что средний размер пенсии в Украине с начала 2025 года вырос на 552 гривны, или на 9,5%, и теперь составляет 6 341 гривну. Такие данные обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Накануне стало известно, что некоторые украинцы имеют возможность получать ежемесячную доплату к основной пенсии - более 1000 гривен. Такие выплаты предусмотрены для пенсионеров из числа бывших военнослужащих, если они содержат нетрудоспособных членов семьи.

Ранее сообщалось, что после последней индексации пенсий, средний размер выплат в Украине составляет 6 341 гривны. Однако такую сумму получают не все пенсионеры.

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Что такое Пенсионное страхование? Пенсионное страхование - вид личного страхования на основании соответствующего договора между страховщиком и дееспособным гражданином, по которому в случае наступления пенсионного возраста гражданин имеет право на получение дополнительной пенсии за счет уплаты страховых взносов. Договор добровольного страхования дополнительной пенсии заключается в письменной форме и удостоверяется страховым свидетельством (полисом, сертификатом). Предприятия и организации по решению администрации и профсоюзного комитета, если это предусмотрено коллективным договором (соглашением), а также колхозы и другие кооперативные организации по решению общего собрания могут возмещать работникам за счет собственных средств, предназначенных для оплаты труда, полностью или частично взносы, уплаченные ими по договорам добровольного страхования дополнительной пенсии (

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