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РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - Гончар

Юрий Берендий
20 апреля 2025, 17:05
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Одних только санкций недостаточно для экономического обвала России, нужно постоянное и "герметичное" давление, отметил Гончар.
РФ начнет
Россия может начать процесс "сворачивания" войны против Украины / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Гончар:

  • Россия раскрутила маховик военной экономики
  • Для обвала экономики РФ нужна комплексная стратегия
  • Самыми действенными санкциями против российской энергетики остаются удары Сил обороны Украины

Цены на нефть должны сохраняться на низком уровне в течение 2-3 лет. Только в таком случае Россия может начать процесс "сворачивания" войны против Украины. Об этом во время чата на Главреде рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По мнению эксперта, хотя сокращение нефтяных доходов России является важным фактором, оно не гарантирует ослабление войны. Москва имеет возможность компенсировать потери за счет других источников, как, например, эмиссии рубля, что может вызвать инфляцию, так и за счет усиления налогового давления, конфискации средств в банках и других форм фискального давления со стороны государства.

"Поэтому ничто не указывает на то, что приоритет бюджета войны отошел на второй план. Наоборот, все указывает на то, что раскручен маховик военной машины, который пока продолжает демонстрировать результаты. Но законы экономики не обмануть, и коллапс должен наступить. Но он не может наступить только из-за того, что цена на нефть упала ниже 50 долларов за баррель", - указывает эксперт.

Смотрите видео, в котором Михаил Гончар рассказал, как снижение цен на нефть ударит по России:

Гончар подчеркивает, что необходима системная стратегия, которой, к сожалению, не хватает со стороны европейских союзников Украины. Они продолжают полагаться преимущественно на санкционное давление, рассчитывая, что этого достаточно, чтобы заставить Россию остановить агрессию. Однако, как показывают 11 лет войны, этого недостаточно, ведь объемы российского нефтяного экспорта остаются стабильными, и хотя доходы колеблются в зависимости от цен, критического влияния на способность финансировать войну это не имеет.

"Санкции должны быть герметичными. Во времена Байдена в США говорили об "адских санкциях", и при Трампе уже кто-то о них вспоминал. Сегодняшние санкции против России не являются "адскими". Если российская нефть сохраняется на рынке, это означает, что Запад ее не покупает, но ее покупают Китай, Индия и Турция. Поэтому Россия все равно свое получает - то ли в виде долларов, то ли в виде юаней, рупий и турецких лир. И все это через определенные схемы и с определенными потерями все равно конвертируется в те же самые доллары, осуществляются необходимые закупки оборудования и материалов с помощью Китая", - сказал он.

Аналитик отмечает, что именно благодаря этому российская военная машина продолжает функционировать, хотя и не на полную мощность, принцип "мы за ценой не постоим" у России остается неизменным. Нет признаков того, что такой подход изменится в ближайшее время.

Самыми действенными санкциями, по его мнению, остаются удары, которые наносят Вооруженные Силы Украины по объектам энергетической инфраструктуры РФ, ведь они имеют реальное влияние, в отличие от многих декларативных международных мер.

"А то, что касается санкций со стороны наших европейских партнеров, то они все подходят к решительным действиям, но никак не могут перейти Рубикон, например, закупорить Датские проливы для российского нефтяного экспорта, ведь основные доходы от экспорта нефти идут именно через Балтику. Через Балтику идет основной экспорт российской нефти - около 57% всего экспорта. И, соответственно, идет встречный денежный поток. Поэтому именно там нужны жесткие и решительные действия", - отметил эксперт.

РФ начнет
Как менялись цены на нефть / Инфографика: Главред

Он привел примеры конкретных действий против российского нефтяного экспорта, в частности в марте в Германии конфисковали танкер вместе с грузом нефти, а в апреле в Эстонии задержали пустой российский танкер.

"Это хорошо, но эти два случая погоды не делают. Нужно закупорить Датские проливы и запретить вход танкеров под загрузку нефтью - не гоняться за танкерами с российской нефтью, а не пускать танкеры в Балтику под загрузку, особенно из списка "теневого флота". России тогда будет даже трудно предъявить какие-то претензии, потому что танкеры, которые идут с российской нефтью, как правило, приписаны в других портах и идут под флагами разных экзотических стран", - подчеркнул Гоначар.

Аналитик подытожил, что именно такие практические действия должны быть частью более широкой стратегии настоящего ограничения российских нефтяных доходов.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, члены Демократической партии в Конгрессе США подготовили законопроект, направленный на усиление военной и экономической поддержки Украины в противостоянии с Россией, а также на введение более жестких санкций против Москвы. Как сообщает агентство Reuters, документ пока не обнародован публично.

Снижение цен на нефть объясняется политикой Саудовской Аравии и действиями Дональда Трампа, который инициировал введение пошлин, отметил эксперт по энергетическим вопросам и международной безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

В то же время новая волна глобальной экономической нестабильности, которая вызвала падение нефтяных котировок, может нанести России серьезный удар. Такое мнение в комментарии Главреду высказал политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

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Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) - украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе - сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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санкции война в Украине цены на нефть Михаил Гончар
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