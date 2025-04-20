Аналитики рассказали, как россияне используют "перемирие" на фронте

Оккупанты продолжают применять на фронте FPV-дроны и артиллерию.

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Как действует враг на фронте во время "перемирия" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

Вкратце:

Россияне не соблюдают режим тишины на Покровском и Запорожском направлениях

Во время "перемирия" враг подтягивает резервы и обустраивает позиции

Российские оккупанты используют временное прекращение огня в собственных целях. В частности, враг обустраивает позиции и подтягивает резервы. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Россияне используют приказ не стрелять с нашей стороны для того, чтобы вытащить своих 200, провести разминирование, подвезти продукты с водой и обустраивают позиции", - говорится в сообщении. видео дня

Аналитики также опубликовали кадры, на которых видно, как россияне используют режим "тишины".

Кроме того, в DeepState рассказали, как оккупанты придерживаются "перемирия" в Успеновке возле Покровска.

"Утром оккупанты накрывают село и окружающие посадки артиллерией. Думаем, это хороший ответ на комментарии, почему не так легко "пользоваться тишиной", чтобы проводить "то же самое, что и делает враг - обустраивать позиции, проводить эвакуации", потому что в любой момент может просто прилететь, а вопрос этом - жизнь", - говорится в сообщении.

Между тем на Запорожском направлении враг также не соблюдает режим тишины. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Суспільному.

"Армия РФ хочет использовать эти дни, эти часы для того, чтобы перегруппироваться, подтянуть свои резервы, пополнить потери и в личном составе. По завершению этого перемирия они готовы к тому, чтобы продолжать здесь проведение штурмовых действий малыми группами пехоты", - рассказал Волошин.

По словам спикера, во время так называемого "Пасхального перемирия", россияне пытаются проводить эвакуацию и вывозят поврежденную технику.

Как сообщил Андрей Быстрик из 110-й отдельной бригады ТрО, на Гуляйпольском направлении до 13:00 было зафиксировано 14 обстрелов со стороны РФ.

"Это были и FPV, и сбросы с дронов, и артиллерия, и минометные обстрелы... То можно сказать, что они не придерживаются перемирия о котором объявляли", - заявил Быстрик.

Пасхальное перемирие - последние новости по теме

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако на самом деле, по словам президента Украины Владимира Зеленского, на некоторых участках фронта российские штурмы продолжаются, а артиллерия не утихает.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что российские войска не придерживаются объявленного перемирия и продолжают атаки по всей линии фронта.

Позже украинский лидер сообщил, что с 10 часов утра 20 марта, зафиксирован рост количества российских обстрелов и активное применение дронов-камикадзе. В частности, использование FPV-дронов возросло вдвое со стороны российских войск.

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