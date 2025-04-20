Пасхальное перемирие: Зеленский рассказал, соблюдает ли РФ тишину на фронте

Президент напомнил, что Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально.

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Пасхальное перемирие на фронте / коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко

Главное из заявления президента:

На фронте произошло уже пять штурмовых действий россиян

Армия РФ не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине

Украинское предложение продлить тишину на 30 дней остается в силе

По состоянию на 6:00 на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он рассказал, что послушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно фронта.

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Так, в ОТГ "Старобельск" зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ "Донецк" - три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении - одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом. На Курщине были российские артиллерийские удары и применение дронов.

"Наши воины везде отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и в дальнейшем зеркально", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что в период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники.

"В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине. Россия должна полностью выполнять условия тишины. Украинское предложение реализовать и продлить тишину на 30 дней после 24:00 сегодняшнего дня остается в силе. Будем действовать в соответствии с реальной ситуацией", - добавил Зеленский.

Пасхальное перемирие - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что прекратит все боевые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Он считает это обычной игрой Кремля с жизнями людей.

В то же время, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу предложенного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия", отметив, что Украина будет ориентироваться не на слова, а на действия.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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