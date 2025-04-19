Уже есть первые доклады: Зеленский прямо сказал, прекратились ли бои на фронте

Украина предлагает продлить режим прекращения огня и после 20 апреля.

https://glavred.info/war/uzhe-est-pervye-doklady-zelenskiy-pryamo-skazal-prekratilis-li-boi-na-fronte-10657517.html Ссылка скопирована

Зеленский прокомментировал пасхальное перемирие Путина / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и прекращение всех боевых действий с 18:00 19 апреля. Однако на самом деле на некоторых участках фронта российские штурмы продолжаются, а артиллерия не стихает. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что в 21:30 и 22:00 будут доклады Главкома Александра Сырского после общения с командирами бригад и других подразделений на передовой о ситуации на конкретных направлениях.

видео дня

30-дневное перемирие

Президент Украины настаивает на полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 дней. Такое предложение остается без ответа РФ уже 39 дней.

"Соединенные Штаты сделали это предложение, Украина восприняла его положительно, а вот Россия игнорировала. Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс", - заявил президент.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред