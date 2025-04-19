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"Бои продолжаются на всех направлениях": как выглядит путинское "перемирие"

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2025, 20:11
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Андрей Коваленко прямо сказал, зачем Путин объявил пасхальное перемирие.
ВСУ, армия РФ
РФ нарушает объявленное Путиным перемирие / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие и пообещал прекратить все боевые действия. Однако российские оккупанты продолжают вести огонь на всех направлениях. Об этом заявил руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

"На всех направлениях россияне продолжают вести огонь, как и раньше. Больше всего - на Востоке", - написал он.

Коваленко убежден, что россияне только пытаются изображать из себя "миротворцев", которые желают прекратить огонь, но в первую очередь они проводят информационную операцию, пытаясь обвинить Украину в нарушении "перемирия".

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"Россию сейчас обвиняют все, что она не прекращает огонь. Таким образом Путин решил за час сообщить, что он отдал приказ на 2 дня прекратить огонь в надежде, что Украина что-то нарушит, где-то Украину получится подставить, а потом говорить Соединенными Штатами Америки, что это Россия главный миротворец, который хочет мира, а Украина не хочет. Ну это банальная типичная российская тактика. В 2023-м году что-то похожее они на рождественское перемирие объявляли, сами его нарушили. Я не представляю, что они на фронте сейчас будут делать и как будет выглядеть этот приказ, но по моей информации они как продолжали определенные штурмовые действия проводить вражеские силы, так они и продолжают проводить", - сказал Коваленко.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что прекращение огня было зафиксировано лишь на нескольких участках Харьковского направления.

"На нескольких участках Харьковского направления украинские бойцы подтверждают, что россияне уже час не ведет огонь. В Донецкой области оккупанты продолжают бить", - написал он.

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перемирие война в Украине вторжение России нарушение перемирия Андрей Цаплиенко Андрей Коваленко
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