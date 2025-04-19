"Игра с жизнями людей": Зеленский отреагировал на путинское "перемирие"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие, которое объявил российский диктатор Владимир Путин. Он считает это обычной игрой Кремля с жизнями людей. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Президент отметил, что прямо перед анонсированным Путиным перемирием по Украине распространялась воздушная тревога.
"А относительно очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей - сейчас по территории Украины распространяется воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать на защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - написал Зеленский.
Он добавил, что украинские защитники продолжают активные боевые действия в Курской области и сохраняют позиции. На территории Белгородской области украинские военные продвинулись и увеличили зону контроля.
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