Украина предложила альтернативу путинскому перемирию: Сибига ответил диктатору

По словам Андрея Сибиги, позиция Украины остается четкой и последовательной.

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В МИД ответили на "пасхальное перемирие" Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Андрей Сибига:

Заявления Путина не совпадали с его действиями

Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу предложенного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия", отметив, что Украина будет ориентироваться не на слова, а на действия. Об этом глава МИД написал в социальной сети X.

"Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", - заявил министр. видео дня

По его словам, позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта представители Украины безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней.

"Россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам продолжается уже 39 дней. Вместо этого за это время московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских лиц и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране", - подчеркнул Сибига.

Министр заявил, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только через Россию эта война началась и продолжается", - подчеркнул Сибига.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Сенатор Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут признать переговоры о прекращении огня в Украине бесперспективными, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что прекратит все боевые действия.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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