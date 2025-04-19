Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина предложила альтернативу путинскому перемирию: Сибига ответил диктатору

Виталий Кирсанов
19 апреля 2025, 20:28
657
По словам Андрея Сибиги, позиция Украины остается четкой и последовательной.
В МИД ответили на
В МИД ответили на "пасхальное перемирие" Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Андрей Сибига:

  • Заявления Путина не совпадали с его действиями
  • Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался по поводу предложенного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия", отметив, что Украина будет ориентироваться не на слова, а на действия. Об этом глава МИД написал в социальной сети X.

"Сейчас Путин сделал заявления о якобы готовности к прекращению огня. 30 часов вместо 30 дней. К сожалению, у нас есть значительный опыт, когда его заявления не совпадали с его действиями. Мы знаем, что его словам нельзя верить, и будем смотреть на действия, а не на слова", - заявил министр.

видео дня

По его словам, позиция Украины остается четкой и последовательной: еще в Джидде 11 марта представители Украины безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней.

"Россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам продолжается уже 39 дней. Вместо этого за это время московский режим выдвинул различные условия и усилил террор против Украины, гражданских лиц и гражданской инфраструктуры по всей нашей стране", - подчеркнул Сибига.

Министр заявил, что Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе.

"Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь на всех направлениях. Мы также призываем всех наших партнеров и все международное сообщество оставаться бдительными. Только действия демонстрируют правду, а не слова: только через Россию эта война началась и продолжается", - подчеркнул Сибига.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Сенатор Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут признать переговоры о прекращении огня в Украине бесперспективными, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что прекратит все боевые действия.

Больше важных новостей:

Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    перемирие война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России мирные переговоры Андрей Сибига
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    Уже есть первые доклады: Зеленский прямо сказал, прекратились ли бои на фронте

    Уже есть первые доклады: Зеленский прямо сказал, прекратились ли бои на фронте

    21:26Война
    Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

    Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

    20:33Синоптик
    Украина предложила альтернативу путинскому перемирию: Сибига ответил диктатору

    Украина предложила альтернативу путинскому перемирию: Сибига ответил диктатору

    20:28Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

    Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

    Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

    Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

    После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

    После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

    Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

    Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

    Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

    Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

    Последние новости

    21:32

    Уже продают недвижимость: Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс развелись

    21:26

    Уже есть первые доклады: Зеленский прямо сказал, прекратились ли бои на фронте

    20:33

    Дожди и грозы атакуют Украину: когда в регионах погода станет еще хуже

    20:28

    Украина предложила альтернативу путинскому перемирию: Сибига ответил диктатору

    20:11

    "Бои продолжаются на всех направлениях": как выглядит путинское "перемирие"

    ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
    19:51

    Меладзе показался с внуком на руках: как он выглядит

    19:37

    Воскресение Христово: что можно и нельзя делать на Пасху 20 апреля

    19:22

    Справляются только самые умные: надо найти 3 отличия за 11 секунд

    19:20

    "Игра с жизнями людей": Зеленский отреагировал на путинское "перемирие"

    Реклама
    19:10

    Мира не достичь. Логика дальнейших действий Трампамнение

    18:57

    Поздравления с Пасхой - душевные картинки и пожелания

    18:51

    Украина не согласовала "90% поддержки" плана США: что говорят в Минобороны

    18:40

    Передать Львов и Ивано-Франковск китайцам: в РФ озвучили безумный план

    18:06

    Наши защитники вернулись домой: состоялся один из крупнейших обменов пленнымиФотоВидео

    17:34

    Трамп близок к провалу мирного плана по Украине - Бен Уоллес

    17:05

    Прекратятся все боевые действия: Путин объявил перемирие

    17:01

    Узнает ли кот себя в зеркале: ветеринар дал окончательный ответ

    16:26

    Венгерские власти начали технологию по срыву членства Украины в ЕС – СМИ

    15:41

    Украина уверенно увеличивает производство ключевого оружия в войне с РФ - WP

    15:36

    Бензин по 40 гривен за литр: произойдет ли снижение цен на топливо в УкраинеВидео

    Реклама
    15:33

    Гороскоп Таро на май 2025: таролог сказала, на кого деньги польются рекойВидео

    15:33

    Разбили забор и сбежали: в РФ 100 военных подняли бунт в воинской части

    15:20

    Дженнифер Энистон рассказала, чего боится больше всего на свете

    14:49

    Как правильно есть суши и чем их запивать: все тонкости японских правил этикета

    14:49

    Хозяек призвали обрабатывать жилье зубной пастой: для чего это нужно

    14:42

    На Украину подала в суд ООН ядерная страна: что стало причиной

    14:17

    Отощала и ссохлась: в сети появилось шокирующе фото ведущей "Аншлага" Дубовицкой

    14:09

    Почему нельзя класть ноги на панель в авто: стоит знать каждому

    13:28

    Отключения света могут вернуться: названа главная причина

    13:24

    "Есть риски для Украины": сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

    13:02

    Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

    12:42

    Простой трюк из кухни творит чудеса: орхидеи зацветут за неделю без химии

    12:39

    Будет ли расти евро после Пасхи: украинцам сказали, к какому курсу готовиться

    12:12

    "Прими и живи": Симоньян у Корчевникова рыдала и прощалась с Кеосаяном

    12:12

    "Сейчас самое время": в The Hill сказали, как Трамп может остановить войну в Украине

    12:10

    Даже если авто не было в списке: кто из водителей заплатит полный налог и штраф

    11:50

    Гороскоп Таро на май 2025: Скорпионов ждут деньги и переменыВидео

    11:48

    СБУ разгромила сети "агентов в рясах" из УПЦ (МП) и сломала планы рф ,- эксперт

    11:34

    Когда могут согласовать полное прекращение огня в Украине: в NYP назвали дату

    11:26

    Где 3 отличия между котами: только самые умные найдут разгадку за 29 секунд

    Реклама
    10:47

    Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Тиграм - стресс, Петухам - конфликты

    10:44

    Станет доступным для всех: в Украине резко "упала" цена на популярный овощ

    10:36

    Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявлениеВидео

    10:26

    Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025Видео

    09:47

    Штурм за штурмом: РФ планирует уничтожить город, который ВСУ держат уже три года

    09:06

    Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

    09:03

    Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздникВидео

    09:00

    Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарВидео

    08:54

    В США представили план соблюдения перемирия в Украине - WSJ

    08:10

    Почему Трамп психует?мнение

    Новости Украины
    Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Интересное
    Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Война с Россией
    Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Пасха 2025
    Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять