Прекратятся все боевые действия: Путин объявил перемирие

Российский диктатор заявил, что пасхальное перемирие начнется 19 апреля в 18:00 и закончится 21 апреля в 00:00.

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Путин объявил пасхальное перемирие / Коллаж: Главред, фото: 21-я ОМБр, скриншот YouTube

Что известно:

Путин объявил пасхальное перемирие

Все боевые действия будут прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля

Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что прекратит все боевые действия. Об этом сообщает Кремль РФ.

Это перемирие начнется с 18:00 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля. В то же время он намекает на какие-то возможные провокации и пытается уже во всем обвинить Украину.

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"Исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - сказал Путин.

Минобороны РФ заявило, что оккупанты будут соблюдать прекращение огня только в том случае, если его будет соблюдать Киев.

"Режим прекращения огня вводится с гуманитарной целью и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - написали в российском ведомстве.

Реакция Украины

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал такое решение российского диктатора.

"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?" - написал он.

При этом за час до путинского перемирия Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области. Над Киевом также появился вражеский БПлА.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Сенатор Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут признать переговоры о прекращении огня в Украине бесперспективными, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

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