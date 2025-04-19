Прекратятся все боевые действия: Путин объявил перемирие

Что известно:
- Путин объявил пасхальное перемирие
- Все боевые действия будут прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля
Российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Он заявил, что прекратит все боевые действия. Об этом сообщает Кремль РФ.
Это перемирие начнется с 18:00 19 апреля и продлится до 00:00 21 апреля. В то же время он намекает на какие-то возможные провокации и пытается уже во всем обвинить Украину.
"Исходим из того, что украинская сторона будет следовать нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - сказал Путин.
Минобороны РФ заявило, что оккупанты будут соблюдать прекращение огня только в том случае, если его будет соблюдать Киев.
"Режим прекращения огня вводится с гуманитарной целью и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - написали в российском ведомстве.
Реакция Украины
Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал такое решение российского диктатора.
"А почему на 30 часов, а не безусловное прекращение огня, как предлагали партнеры еще с 11 марта?" - написал он.
При этом за час до путинского перемирия Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности для Киевской области. Над Киевом также появился вражеский БПлА.
Прекращение огня в Украине - последние новости
Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.
Сенатор Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут признать переговоры о прекращении огня в Украине бесперспективными, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.
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