'Есть риски для Украины': сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

Кремль планирует сменить власть в Молдове и втянуть страну в войну, чтобы использовать ее против Украины, считает Санду.

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Россия может втянуть Молдову в войну/ Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

О чем сказала Санду:

Целью России на парламентских выборах является установление контролируемого правительства в Молдове

Смена власти в Молдове может превратить ее в плацдарм для России, создавая угрозу для безопасности

В планах Кремля - сменить власть в Молдове и втянуть ее в войну, подчиняя своим интересам и используя против Украины. С таким заявлением выступила президент Республики Молдова Майя Санду, сообщает jurnal.md.

По словам Санду, целью России на парламентских выборах в Молдове является заменить власть на тех, кого Путин сможет беспроблемно контролировать.

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Президент предупредила, что вмешательство Кремля несет угрозы не только для безопасности Молдовы, но и Украины. Дело в том, что в случае смены руководства Молдовы страна может стать плацдармом для России.

"У нас есть 1200-километровая граница. Представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, которое контролируется Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также возрастают, потому что таким образом РФ может втянуть Молдову в войну", - отметила Санду.

Приднестровье / Инфографика - Главреда

Санду подчеркивает, что позволить Кремлю втянуть страну в конфликт нельзя - Молдова должна оставалась на стороне свободы и безопасности.

В то же время, по словам главы республики, судебная система должна принять меры против организаторов подкупа избирателей, чтобы гарантировать демократичность процесса.

"У нас есть моральный долг оставаться на хорошей стороне вещей, оставаться дружественной страной", - подчеркнула президент Молдовы.

Провокация в Приднестровье - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Кузан оценил угрозу эскалации ситуации в Приднестровье. Он даже прокомментировал вероятность высадки морского десанта РФ.

Как известно, год назад в непризнанном Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв. Вскоре аналитики ISW назвали, кто за этим стоит.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к упомянутому событию. Он подчеркнул, что Украина "не тратила бы ценные дроны, для подобных мелких провокаций".

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Что известно о Майе Санду Майя Санду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, Рысипень, Фалештский район Молдавской ССР) - молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдовы с 24 декабря 2020 года. Лидер партии "Действие и Солидарность" (ПАС) и бывший премьер-министр Молдовы (с 8 июня по 14 ноября 2019 года), сообщает Википедия.

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