Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Есть риски для Украины": сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

Даяна Швец
19 апреля 2025, 13:24
315
Кремль планирует сменить власть в Молдове и втянуть страну в войну, чтобы использовать ее против Украины, считает Санду.
'Есть риски для Украины': сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове
Россия может втянуть Молдову в войну/ Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

О чем сказала Санду:

  • Целью России на парламентских выборах является установление контролируемого правительства в Молдове
  • Смена власти в Молдове может превратить ее в плацдарм для России, создавая угрозу для безопасности

В планах Кремля - сменить власть в Молдове и втянуть ее в войну, подчиняя своим интересам и используя против Украины. С таким заявлением выступила президент Республики Молдова Майя Санду, сообщает jurnal.md.

По словам Санду, целью России на парламентских выборах в Молдове является заменить власть на тех, кого Путин сможет беспроблемно контролировать.

видео дня

Президент предупредила, что вмешательство Кремля несет угрозы не только для безопасности Молдовы, но и Украины. Дело в том, что в случае смены руководства Молдовы страна может стать плацдармом для России.

"У нас есть 1200-километровая граница. Представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, которое контролируется Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также возрастают, потому что таким образом РФ может втянуть Молдову в войну", - отметила Санду.

приднестровье
Приднестровье / Инфографика - Главреда

Санду подчеркивает, что позволить Кремлю втянуть страну в конфликт нельзя - Молдова должна оставалась на стороне свободы и безопасности.

В то же время, по словам главы республики, судебная система должна принять меры против организаторов подкупа избирателей, чтобы гарантировать демократичность процесса.

"У нас есть моральный долг оставаться на хорошей стороне вещей, оставаться дружественной страной", - подчеркнула президент Молдовы.

Провокация в Приднестровье - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сергей Кузан оценил угрозу эскалации ситуации в Приднестровье. Он даже прокомментировал вероятность высадки морского десанта РФ.

Как известно, год назад в непризнанном Приднестровье на территории воинской части произошел взрыв. Вскоре аналитики ISW назвали, кто за этим стоит.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не имеет никакого отношения к упомянутому событию. Он подчеркнул, что Украина "не тратила бы ценные дроны, для подобных мелких провокаций".

Больше важных новостей:

Что известно о Майе Санду

Майя Санду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, Рысипень, Фалештский район Молдавской ССР) - молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдовы с 24 декабря 2020 года. Лидер партии "Действие и Солидарность" (ПАС) и бывший премьер-министр Молдовы (с 8 июня по 14 ноября 2019 года), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль ВСУ Молдова Приднестровье Майя Санду новости Украины новости Молдовы война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Отключения света могут вернуться: названа главная причина

Отключения света могут вернуться: названа главная причина

13:28Украина
"Есть риски для Украины": сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

"Есть риски для Украины": сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

13:24Мир
Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

13:02Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

К карьерному рывку приготовиться: ТОП-3 знакам гороскоп обещает новые вершины

После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

Последние новости

14:42

На Украину подала в суд ООН ядерная страна: что стало причиной

14:17

Отощала и ссохлась: в сети появилось шокирующе фото ведущей "Аншлага" Дубовицкой

14:09

Почему нельзя класть ноги на панель в авто: стоит знать каждому

13:28

Отключения света могут вернуться: названа главная причина

13:24

"Есть риски для Украины": сценарий, как РФ может открыть второй фронт в Молдове

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
13:02

Похолодание накроет Украину, температура упадет на 5-10 градусов: стала известна дата

12:42

Простой трюк из кухни творит чудеса: орхидеи зацветут за неделю без химии

12:39

Будет ли расти евро после Пасхи: украинцам сказали, к какому курсу готовиться

12:12

"Прими и живи": Симоньян у Корчевникова рыдала и прощалась с Кеосаяном

Реклама
12:12

"Сейчас самое время": в The Hill сказали, как Трамп может остановить войну в Украине

12:10

Даже если авто не было в списке: кто из водителей заплатит полный налог и штраф

11:50

Гороскоп Таро на май 2025: Скорпионов ждут деньги и переменыВидео

11:48

СБУ разгромила сети "агентов в рясах" из УПЦ (МП) и сломала планы рф ,- эксперт

11:34

Когда могут согласовать полное прекращение огня в Украине: в NYP назвали дату

11:26

Где 3 отличия между котами: только самые умные найдут разгадку за 29 секунд

10:47

Китайский гороскоп на завтра 20 апреля: Тиграм - стресс, Петухам - конфликты

10:44

Станет доступным для всех: в Украине резко "упала" цена на популярный овощ

10:36

Соглашение об ископаемых не связано с прекращением огня: в Госдепе сделали громкое заявлениеВидео

10:26

Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025Видео

09:47

Штурм за штурмом: РФ планирует уничтожить город, который ВСУ держат уже три года

Реклама
09:06

Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

09:03

Гороскоп Таро на май 2025: Ракам - удовольствия, Львам - победа, Девам - праздникВидео

09:00

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарВидео

08:54

В США представили план соблюдения перемирия в Украине - WSJ

08:10

Почему Трамп психует?мнение

07:47

США давят на Украину и избегают давления на РФ относительно завершения войны - Axios

06:30

После 8-балльного шторма по стране "врежет" новая буря: все произойдет очень скоро

06:10

Оккупанты провели ряд массированных штурмовых действий: деталимнение

06:00

"Я против такой России": пленный оккупант разрыдался из-за ударов РФ по мирным городамВидео

05:50

Хитрый тест на IQ: найдите среди лепреконов 3 четырехлистных клевера за 5 секунд

05:23

Не просто Барсик или Мурка: как красиво можно назвать кота

04:45

Как сказать "понарошку" на украинском: учитель дала ответВидео

04:00

Станет белоснежной: как очистить ванну от грязи за считанные минуты

03:46

Гороскоп на завтра 20 апреля: Овнам - неожиданное сообщение, Стрельцам - радость

03:00

Только "мегамозг" найдет рыбку за 5 секунд: головоломка, что заставит попотеть

02:30

"Путинская паранойя": эксперт о вероятном сценарии устранения президента РФ

02:16

Лунный календарь на 19 апреля: 5 запретов, которые нельзя нарушать в этот день

01:36

Девушка показала, как убрать царапины на тарелках: ее видео стало хитомВидео

00:47

США готовы признать оккупированный Крым российским — Bloomberg

18 апреля, пятница
23:54

Крысы и мыши исчезнут навсегда: копеечное средство против грызунов

Реклама
23:25

И смех, и грех: что необычное украинцы кладут в пасхальную корзину

23:23

"Вы глупые": Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по УкраинеВидео

22:54

Опытные цветоводы чайные пакетики в цветочные горшки: зачем так делать

22:51

Пропал: близкий друг рассказал о здоровье Андрея Губина

22:46

Непобедимая троица: знаки зодиака с редким сочетанием интеллекта и могущества

22:20

Одесская область под массированной ракетной атакой: прогремели сильные взрывыВидео

22:12

Разбился путинист Боярский: в каком он состоянии

21:56

Носили даже мужчины - почему в 17-18 веке ходили с напудренными париками

21:23

У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg

20:38

РФ и Украина готовят рекордный обмен пленным: СМИ узнали детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять