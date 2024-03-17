Высадка морского десанта РФ в Приднестровье: эксперт оценил угрозу для Украины

Эксперт делает вывод, что из-за действий Сил обороны Украины в Черном море россияне не имеют возможности поставлять войска и вооружение в Приднестровье.

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Эксперт оценил возможность России ввести войска в Приднестровье / Коллаж Главред, фото: УНИАН

После того как местные депутаты непризнанного Приднестровья обратились в Совет федерации и Государственную думу России с просьбой о защите россияне ативизировали воздушные удары по Одессе. Военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду оценил угрозу эскалации ситуации в Приднестровье.

По его словам, Силы обороны Украины смогли устранить любые возможности РФ дестабилизировать военным путем ситуацию в непризнанной республике.

"Здесь стоит вспомнить уничтожение Украиной российских больших десантных кораблей (в частности, и недавнее уничтожение БДК "Цезарь Куников"), поскольку это основной транспорт для высадки десанта", - отмечает он.

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Кузан подчеркивает, что именно эти корабли, вместе с самолетами военно-транспортной авиации, могли перевозить значительное количество тяжелой техники, военного персонала и оружия.

"Наша ПВО все-таки сбивает и "Шахеды", и крылатые ракеты, чем мы защищаем и свое небо, и Молдовы. К тому же, мы ликвидируем черноморскую группировку морского флота РФ, поэтому перебрасывать свои силы у них сегодня банально нечем, потому что имеющихся у россиян ресурсов недостаточно, чтобы создать реальную угрозу и обеспечить высадку морского десанта", - резюмирует он.

Военный эксперт отметил, что в северо-западной акватории Черного моря Силы обороны Украины обеспечили свое доминирование - россияне отступили, поскольку их флот не может выдержать ударов морских беспилотников.

"Таким образом они потеряли свои возможности, и оказать военную помощь "съезду депутатов всех уровней" в Приднестровье РФ уже не может. Поэтому судьба Приднестровья - это лишь вопрос времени и политической воли, прежде всего, правительства Молдовы", - резюмировал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Что известно о Приднестровье / Инфографика:Главред

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Эскалация в Приднестровье

Напомним, как ранее сообщал Главред, эскалации ситуации в Приднестровье не предвидится. Обращение из анклава к России теряет смысл, поскольку войска страны-оккупанта не могут туда продвинуться. Такую позицию высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

28 февраля на съезде "депутатов" в Приднестровье обратились к России с "просьбой защитить" анклав от Молдовы из-за объявленной Кишиневом экономической блокады.

В то же время, в Молдове не считают, что после обращения "съезда депутатов" непризнанного Приднестровья будет какая-то эскалация.

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