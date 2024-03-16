Попытка самоубийства на Закарпатье: мужчина попал в больницу прямо из ТЦК

Врачи зафиксировали попытку суицида, по данному факту проводится служебная проверка.

https://glavred.info/ukraine/popytka-samoubiystva-na-zakarpate-muzhchina-popal-v-bolnicu-pryamo-iz-tck-10550582.html Ссылка скопирована

На Закарпатье произошел скандал в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мужчина пытался покончить с собой во время пребывания в Закарпатском ТЦК, сейчас он в Хустской городской больнице, сообщили в пресс-службе Закарпатского территориального центра комплектования.

Как пишет Суспільне, 13 марта мужчину задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы. В дальнейшем представители ГПСУ доставили его в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

"Во время пребывания на территории РТЦК и СП, гражданин зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП. Мужчина сидел на полу со следами крови и порезами на руках. Военнослужащие ТЦК и СП оказали неотложную медицинскую помощь и вызвали полицию и карету "скорой помощи", которая доставила мужчину в Хустскую городскую больницу", - рассказали в пресс-службе.

видео дня

Врачи зафиксировали попытку суицида. По данному факту проводится служебная проверка, добавили в ведомстве.

Детали скандала в ТЦК на Закарпатье

Как уточняет издание Mukachevo.net, задержанным оказался Хабаров Е. В. Во время пребывания в ТЦК он зашел в туалет, где через некоторое время его нашел представитель Хустского РТЦК и СП со следами крови и порезами на руках..

В свою очередь знакомая парня Анна Суханова заявила в Instagram, что ее парня насильно доставили в Хустский районный ТЦК, подвергли избиениям и пыткам, после чего мужчина попытался покончить с собой.

По словам девушки, парня похитили сотрудники пограничной службы из гостиницы города Виноградов Закарпатской области и увезли его в неизвестном направлении.

Позже девушка узнала, что его отвезли в пограничный пункт пропуска Вилок, и там обвинили в попытке пересечения границы. В полиции девушка пыталась написать заявление о похищении человека, но ей отказали, так как "он не сказал, что его похитили".

Он утверждает, что парня доставили в ТЦК города Хуст, где его избивали до тех пор, пока он не решил покончить жизнь самоубийством, только после этого парня отвезли в реанимацию.

Мужчина попал из ТЦК в реанимацию / Скриншот

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Ранее в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.