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В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверку

Яна Ставская
8 октября 2023, 15:54 обновлено 8 октября, 16:06
Видео якобы избиения мобилизованных в Тернополе сейчас проверяют. Его достоверность еще не установлена.
В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверку
На кадрах - двое мужчин избивают лежащих в казарме / Фото: скриншот, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В сети опубликовали кадры с избиением мужчин в форме ВСУ. Авторы ролика утверждают, что происходящее якобы имеет отношение к ТЦК Тернополя.

На видео видно, как двое крепких телосложением мужчин в форме ВСУ руками бьют по голове двух других лежащих. Еще по меньшей мере трое мужчин, двое - в гражданской одежде, стоят в стороне и наблюдают.

Что послужило причиной конфликта - неизвестно. Удается раслышать только отдельные слова, например "российская...", брошенные в адрес того, кого били. В сети утверждают, что кулаками избивали мобилизованных. По отснятым кадрам и сопровождающему контексту можно сделать предположение, что все происходило в помещении казармы.

видео дня

Мобилизованных избили в ТЦК Тернополя - смотрите видео:

В сети публикуют кадры с якобы избиением мобилизованных: омбудсмен начал проверку

Реакция властей

В настоящее время достоверность ролика не установлена. Но на его публикацию уже отреагировал мэр города. Сергей Надал обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования, поскольку имеет информацию, что их работники "могли применять силу к мобилизованным".

"Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополян, которые являются мобилизованными", - написал он в Facebook.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, в свою очередь, начал проверку обнародованной информации о якобы избиении.

"Так не должно быть. По этому факту приступаем к проверке для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", - заявил Лубинец в Telegram.

Он призвал граждан сообщать в офис омбудсмена, если им известны факты нарушения прав военных, резервистов и мобилизованных.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего. После драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы.

Кроме того, сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

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