В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

В Одесской области в военной части жестоко избили одно из военнослужащих. Об этом сообщили представители пресс-службы ГБР.
К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.
По данным работников, телесные повреждения нанес офицер, который в тот вечер был ответственным по этой воинской части.
Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (часть 5 статья 426-1 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все детали происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.
Также ранее сообщалось, что военком за время войны стал долларовым миллионером. Военкома из города Южное Одесской области Егора Смирнова отправили на фронт из-за скандала о якобы незаконном обогащении.
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