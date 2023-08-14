В Одесской области в воинской части офицер избил военнослужащего

В Одесской области в воинской части избили военнослужащего, сообщает ГБР. Телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.

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ДБР занимается расследованием инцидента / коллаж Главред, фото УНИАН

В Одесской области в военной части жестоко избили одно из военнослужащих. Об этом сообщили представители пресс-службы ГБР.

К следователям поступила информация, что после драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с серьезными ушибами головы. Сотрудники Государственного бюро расследований провели следственные действия, изъяли видеозаписи инцидента, опросили свидетелей, а также поговорили с пострадавшим в больнице.

По данным работников, телесные повреждения нанес офицер, который в тот вечер был ответственным по этой воинской части.

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Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (часть 5 статья 426-1 УК Украины). Продолжается досудебное следствие, устанавливаются все детали происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что военком из Закарпатья заставлял солдат строить себе имение. Как указывает пресс-служба ГБР, военком по меньшей мере с начала марта 2023 года "командировал" подчиненных на строительство дома. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Также ранее сообщалось, что военком за время войны стал долларовым миллионером. Военкома из города Южное Одесской области Егора Смирнова отправили на фронт из-за скандала о якобы незаконном обогащении.

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