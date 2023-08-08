Байден и Белый дом готовят дополнительные деньги для Украины - CNN

Администрация президента США работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, заявил начальник отдела закупок армии США Даг Буш.

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Запрос о дополнительных деньгах для официального Киева будет готов осенью, говорят чиновники / коллаж Главред, фото УНИАН

Белый дом под руководством Джо Байдена сейчас запустил процесс работы над вопрос о предоставлении Украине дополнительного финансирования в условиях нашей войны против Украины. Об этом заявил начальник отдела закупок армии США Даг Буш, сообщает американский телеканал CNN.

По его словам, запрос о дополнительных деньгах для официального Киева будет готов для рассмотрения Конгрессом осенью нынешнего года.

Как говорит Буш, администрация в Белом доме "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью".

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Чиновник отметил, что детали процесса еще должны быть установлен сотрудниками Административно-бюджетного управления Белого дома.

"Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продолжении финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", — подытожил Буш.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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