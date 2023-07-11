11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 - Резников

Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.

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Резников рассказал об обучении украинских пилотов на F-16 / коллаж: Главред, фото УНИАН, Википедия

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

"Сегодня 11 стран-партнеров и Украина подписали меморандум, который определяет условия. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за исключительное лидерство в этом процессе", - об этом Резников сообщил в Twitter.

Министр обороны Украины подчеркнул, что меморандум предусматривает, что украинские пилоты, техники и другой персонал примут участие в учебной программе. Также существует возможность включения в программу других типов истребителей.

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"Коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16. F-16 будут защищать небо Украины и восточный фланг НАТО. Украинские воздушные силы готовы овладеть ими как можно быстрее", - пояснил Резников.

11 стран сформировали коалицию для обучения украинских пилотов на F-16 / фото: twitter / oleksiireznikov

Как сообщило датское Министерство обороны, Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания договорились начать подготовку украинцев на F-16.

Ожидается, что обучение начнется в конце лета и будет проходить в Дании.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16

Напомним, что в ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину. Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

ВСУ не получат истребители F-16 до конца контрнаступления. Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр прямо заявил о том, что война в Украине остается "крайне непредсказуемой".

Украина получит F-16, но обучение пилотов еще не началось. Учения украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, но ВСУ получат такие самолеты, говорит представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

В Минобороны назвали число истребителей для победы. Украина способна одержать победу над страной-агрессором Россией и освободить свои территории, если получит достаточно истребителей, считают в ведомстве.

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