Украина получит F-16, но обучения пилотов еще не началось - Игнат

Учения украинских пилотов на истребителях F-16 еще не начались, но ВСУ получат такие самолеты, говорит спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Решение о передаче Украине F-16, в принципе, принято - Юрий Игнат / коллаж Главред, фото mil.in.ua, wikipedia.org

Украина получит от западных союзников истребители F-16 ‒ это решение уже, в принципе, принято. Именно так прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат свежее заявление руководителя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о том, что таких самолетов украинская армия не получит до конца контрнаступления в эфире телемарафона.

"Мы не можем давить на партнеров, потому что зависим от их помощи. Но есть определенное понимание, что на Западе есть люди, которые склоняют к тому или иному варианту. И нам нужно, чтобы большинство на Западе присоединилось к нашему варианту, у нас идет война, у нас гибнут люди. Промедление с процессом передачи истребителей или подготовки наших пилотов приводит, к сожалению, к человеческим жертвам, как наших защитников, так и мирного населения. Украина будет с F-16, это решение уже, в принципе, принято. Когда, как и после какого наступления, контрнаступления. Мы ведем сейчас наступательные действия. Понятие "контрнаступление" уже стало просто немного не так корректно использовать", ‒ отметил украинский офицер.

По словам Игната, сейчас ВСУ продолжают вести и оборонительные, и атакующие действия.

"На разных фронтах по-разному, именно поэтому мы идем своим путем. Мы должны понять, что без процессов, которые необходимо пройти, а это обучение пилотов, инженеров и другие процессы, подготовка инфраструктуры, передача невозможна. На это нужно время. И обращение нашего высшего военно-политического руководства к нашим партнерам, чтобы это время не затягивалось там, где его можно ускорить. Именно в этом идет коммуникация. Президент одной страны, премьер-министр другой постоянно заявляют еженедельно о том, что уже начали обучение (на F-16 ‒ Главред). К сожалению, нет. Процесс пошел, но обучение еще не начато. Такие имеем реалии, но ожидаем положительных решений", ‒ подытожил спикер.

Смотрите видео, в котором Юрий Игнат рассказывает, получит ли Украина F-16:

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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