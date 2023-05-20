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Украина получит истребители F-16, осталось решить два вопроса – Подоляк

Андрей Ганчук
20 мая 2023, 15:48 обновлено 20 мая, 15:57
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Для Украины появляется окно возможностей, в рамках которого Киев мог бы получить и ракеты с дальностью до 500 километров, считает Михаил Подоляк.
Подоляк, F-16
Союзники обсуждают механизмы поставок истребителей Украине - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В интервью 24 каналу он рассказал о том, что передача Украине истребителей F-16 – фактически решенный вопрос. Нужно урегулировать еще некоторые аспекты, среди которых технические вопросы запуска поставок боевой авиации Киеву.

"Осталось два вопроса, которые очень интенсивно обсуждаются, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы осознали это - страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F -16", - отметил Подоляк.

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По его словам, Украине со временем дадут все необходимое для победы вооружение. Ранее была танковая коалиция, а Британия передала дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Чиновник не исключил, что впоследствии можно ожидать передачи и ракет дальностью 500 км.

"Это уже практически "открытые шлюзы", чтобы ракеты были с дальностью не только 290 километров, но и 500 километров. Это так же будет делать и Франция", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден 19 мая на саммите Большой семерки заявил, что Штаты поддерживают инициативу союзников, направленную на запуск обучения украинских пилотов управлять западными истребителями, включая F-16.

Учения могут быть начаты в ближайшие недели и продлиться несколько месяцев.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты и союзники на Западе планируют передать Украине истребители F-16. Однако когда и какие конкретно модификации боевых самолетов отправят Киеву, пока неизвестно.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил участие Вашингтона в авиационной коалиции для помощи Украине с поставками F-16. По его словам, в последующие месяцы страны определят, когда и в каком количестве Киев получит истребители.

Смотрите видео, в котором Юрий Игнат рассказал, какие преимущества с F-16 получит Украина:

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