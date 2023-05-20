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Украину вооружат истребителями F-16: у Байдена раскрыли новые детали

Алексей Тесля
20 мая 2023, 11:49 обновлено 20 мая, 11:54
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США поддержат обучение украинских пилотов истребителям четвертого поколения.
Салливан, F-16
Джейк Салливан прокомментировал вопрос передачи Украине F-16 / Коллаж Википедия, УНИАН

В Белом доме подтвердили участие в "коалиции истребителей". Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Только вчера, как вы все знаете, президент Байден сообщил своим коллегам по G7, что Соединенные Штаты будут поддерживать совместные усилия по обучению украинских пилотов истребителям четвертого поколения, включая F-16", — подчеркнул он на брифинге, сообщается на сайте Белого дома.

"За последние несколько месяцев мы, наши союзники и партнеры, действительно сосредоточились на предоставлении Украине систем, оружия и обучения, которые необходимы ей для проведения эффективных наступательных операций весной и летом этого года. Мы выполнили то, что обещали. Теперь мы перешли к обсуждению вопроса о совершенствовании украинских Военно-воздушных сил как части нашего долгосрочного обязательства по самообороне Украины", — уточнил представитель Белого дома.

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По его словам, в последующие месяцы США и союзники будут обсуждать, когда и в каком количестве Украина получит современные F-16.

"По мере того, как в ближайшие месяцы будет проходить обучение, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто их поставит и сколько", — добавил Салливан.

F-16 для Украины

Ранее Байден на саммите Большой семерки в Хиросиме поддержал инициативу стран-союзников на Западе начать обучение украинских пилотов управлению истребителями, среди которых и F-16.

Обучение пройдет в Европе, в мероприятии примут участие американские журналисты. Оно может начаться уже в "ближайшие недели" и продлится пару месяцев.

Как сообщалось, на днях премьер-министры Нидерландов и Британии договорились работать над формированием международной коалиции истребителей для Украины.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак подтвердил готовность четырех европейских государств обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил в Twitter, что условия, в рамках которых украинские специалисты будут учиться летать на западных истребителях, разработают в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на решительную поддержку со стороны Амстердама и стран-партнеров.

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