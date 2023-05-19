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США и другие союзники на Западе планируют передать Украине истребители F-16 – NBCNews

Андрей Ганчук
19 мая 2023, 19:40 обновлено 19 мая, 20:10
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Украина может получить истребители F-16 не напрямую от Соединенных Штатов, а через государства-посредники, рассказали американские журналисты.
F-16, украинский пилот
F-16, украинский пилот / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, twitter.com/operativno_ZSU

Соединенные Штаты Америки и союзники Украины на Западе планируют передать Киеву истребители F-16. Какие конкретно страны и когда отправят боевые самолеты, пока непонятно. Ожидается, что в грядущем контрнаступлении ВСУ они задействованы не будут.

Как сообщает NBCNews, высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена на условиях анонимности рассказал, что США и другие союзники Киева в западном мире планируют передать Украине истребители F-16.

По данным телеканала, американские самолеты могут быть переданы Украине не напрямую от США, а через страны-посредники.

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Согласно сведениям телеканала, когда Украина получит F-16 и какие конкретно страны поставят самолеты, пока неизвестно. В грядущем контрнаступлении такая боевая авиация задействована не будет.

Истребители F-16 для Украины

Глава правительства Британии Риши Сунак ранее сказал, что пилоты Воздушных сил ВСУ начнут первый этап обучения управлению западными истребителями F-16 уже этим летом. Украинские специалисты будут работать по британской военной программе.

Советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак говорил, что Украина намерена получить 40-50 истребителей F-16.

По словам чиновника, такое количество боевые самолетов позволит создать 3-4 эскадрильи, чтобы защитить небо от ударов страны-оккупанта России.

Президент США Джо Байден поддержал обучение союзниками украинских пилотов управлять западными истребителями 4-го поколения, среди которых и F-16.

Обучение специалистов может начаться через несколько недель и должны продлиться пару месяцев. Со временем Запад определится, когда будут поставлены Украине истребители.

Смотрите видео, в котором Свитан рассказал, как боевые самолеты помогут ВСУ освободить свои территории:

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