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В ВСУ сформируют 4 эскадрильи: Украина планирует получить 50 истребителей F-16

Алексей Тесля
16 мая 2023, 11:26 обновлено 16 мая, 11:39
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Владимир Зеленский планирует поднять вопрос по поводу F-16 для Украины на саммите G7.
F-16
Украина планирует получить десятки F-16 / УНИАН, Скриншот

Украина рассчитывает на получение 40-50 истребителей F-16, сообщил советник министра обороны Алексея Резникова Юрий Сак.

Это позволит сформировать 3-4 эскадрильи для защиты неба от российских ударов. Об этом идет речь в материале американского издания Politico.

Отмечается, что потребность Украины в современных истребителях возросла после того, как РФ стала применять планирующие авиабомбы. По словам Сака, Украине в настоящее время "нечем остановить" несущие такие бомбы российские самолеты.

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"Сак сказал, что Зеленский хочет, чтобы боевые самолеты были в центре внимания на саммите G7 в Хиросиме, а затем снова на ежегодном саммите НАТО в Литве в июле", — пишут журналисты.

По словам Сака, Зеленский в своем европейском турне получил заверения от партнеров, что вопрос будет поднят.

"Все понимают, что тема созрела для обсуждения. Никто не говорил, что это невозможно. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы еще боролись за танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции — это очень многообещающий признак. Мы понимаем, что наша ПВО не будет полноценной без истребителей F-16", — добавил Сак.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу украинской авиации в войне против России и заявил, что Украине нужны самолеты F-16.

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года. Но первым шагом к предоставлению истребителей станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Тем временем Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий давит на главу Пентагона с требованием предоставить больше информации о том, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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