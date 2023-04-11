"Решение можем принять до лета": в Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине самолетов F-16

Союзники будут принимать это решение вместе. Первым шагом к предоставлению самолетов должна стать тренировка украинских пилотов.

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В Дании прояснили ситуацию с предоставлением Украине истребителей F-16/ Википедия, Facebook ВМС ВС Украины

Дания будет принимать решение о предоставлении Украине боевых самолетов F-16 совместно с партнерами Украины. Такое решение может быть принято до лета этого года.

Но первым шагом к предоставлению самолетов станет обучение украинских пилотов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен во время совместного брифинга с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

"Дания также знает о запросе Украины относительно предоставления истребителей F-16. Cчитаю, что первым шагом должна стать тренировка ваших пилотов. Надеюсь, у нас будет подобная дискуссия, но я должен подчеркнуть, что решение о передаче самолетов должно быть утверждено совместно с другими странами-союзниками", – сказал Поульсен.

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Также и. о. министра обороны Дании высказался относительно возможных сроков принятия решения о предоставлении таких истребителей. По его словам, решение о передаче Украине современных западных истребителей может быть принято до лета 2023 года, пишет Le Figaro.

Поульсен подчеркнул, что обсуждение такого решения требует времени, ведь государства-союзники Украины должны действовать совместно. Однако такое решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе", отметил он.

По его словам, Дания не собирается передавать самолеты сама, а будет делать это с несколькими другими странами.

"И по этому поводу нам также придется вести диалог с американцами. Но я считаю, что мы можем принять решение в ближайшей перспективе ", – сказал Поульсен.

Истребители F-16 для Украины

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах. Именно поэтому западные союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук объяснил важность поставок F-16. Такие самолеты позволят украинским пилотам завоевать господство в воздушном пространстве, значительно ослабив врага и спасая много жизней.

Также ранее издание The Telegraph со ссылкой на украинских пилотов писало, что из-за промедления Запада Украина теряет самых опытных пилотов. Украинские летчики говорят, что сейчас могут лишь сдерживать врага, но с помощью F-16 они могли бы контролировать море и землю для защиты пехоты.

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