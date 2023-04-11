УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Меньше рефлексии, больше оружия Украине": в ОП ответили на слив секретных данных США

Алексей Тесля
11 апреля 2023, 13:52 обновлено 11 апреля, 13:52
13
Международному сообществу следует сфокусироваться на оказании помощи Украине, считает Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк, ПВО "Patriot"
Михаил Подоляк напомнил о необходимости поставок дополнительных вооружений / ОПУ, Defense.gov John Hamilton

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал появившиеся в СМИ утечки секретных сведений с данными о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, у Украины нет времени для обсуждений "утечек" данных, поскольку продолжается борьба с российскими оккупантами. Об этом он написал в Twitter.

Представитель ОП также говорит, что Украине нужны поставки дальнобойного оружия.

видео дня

"Если бы у нас было время, можно было бы наблюдать, как РФ распадается, а ее "элиты" пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди", — подчеркнул он.

В то же время советник главы ОП считает, что международному сообществу следует сфокусироваться на оказании помощи Украине.

"Нужно меньше рефлексировать об "утечках" и более дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить РФ осознать реалии", — добавил Подоляк.

Что известно о сливе данных о подготовке контрнаступления

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные документы с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным контрнаступлением на РФ, которые, впрочем, не содержат конкретных планов сражений. По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск. Эти изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, сказали аналитики. Но раскрытие информации в оригинальных документах, которые выглядят как фотографии диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, представляет собой значительное нарушение американской

Утечка в СМИ секретных документов Пентагона о подготовке украинского контрнаступления вызвала напряжение в отношениях между США и союзниками.

Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве ставили вопрос перед Вашингтоном о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, пишет Politico со ссылкой на источники.

Читайте еще:

Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Меньше рефлексии, больше оружия Украине": в ОП ответили на слив секретных данных США

"Меньше рефлексии, больше оружия Украине": в ОП ответили на слив секретных данных США

13:52 Украина
"Выполним обязательства перед МУС": в Австрии пригрозили арестовать Путина

"Выполним обязательства перед МУС": в Австрии пригрозили арестовать Путина

12:49 Мир
Планов контрнаступления ВСУ несколько, Генштаб примет решение в последний момент - Данилов

Планов контрнаступления ВСУ несколько, Генштаб примет решение в последний момент - Данилов

12:09 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:52

"Меньше рефлексии, больше оружия Украине": в ОП ответили на слив секретных данных США

13:46

Великая среда 12 апреля: 3 самых строгих запрета и приметы, в которые всегда верилиВидео

13:46

Проект "Рік" о российско-украинской войне Дмитрия Комарова вышел на четырех иностранных языкахВидео

13:02

США сомневаются, что контрнаступление ВСУ может быть успешным – The Washington PostВидео

12:49

"Выполним обязательства перед МУС": в Австрии пригрозили арестовать Путина

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:47

Какая польза от ореховых перегородок: 3 удивительных свойства, о которых вы не знали

12:19

Сложная оптическая иллюзия, которая загонит в ступор: 95% людей не смогут посчитать яйца на картинке

12:12

Советник Зеленского оказался таинственным возлюбленным экс-"ВиаГры" РомановойВидео

12:09

Планов контрнаступления ВСУ несколько, Генштаб примет решение в последний момент - Данилов

Реклама
12:07

Чтобы во рту таяло: как засолить сало по-украински – хитрый способ, о котором мало кто знает

12:04

Потери российских военных вдвое выше, чем украинских — разведка США

11:45

Десантников РФ вероятно кинут в наступление, им передали Солнцепек - разведка Британии

11:41

До известности и кудрявого чуба: Евгений Клопотенко показал, как выглядел 12 лет назад

11:20

Гороскоп на завтра 12 апреля 2023: Весам – судьбоносный звонок, Раку - сплетниВидео

11:06

Нет, не слипнется: топ-5 главных сладкоежек по знаку зодиака

11:00

В Минобороны раскрыли подробности попыток захвата РФ аэродромов в Гостомеле и Василькове год назадВидео

10:44

Ошеломительная иллюзия: в космосе нашли еще одну ЗемлюВидео

10:15

"Путин не сумасшедший, он прагматик": РФ пойдет на другие страны Европы, если окрепнет – ТаиповВидео

10:12

В Белгороде беспилотник с бомбой атаковал аэропорт - росСМИ

09:49

Болезнь Кадырова: племянник Дудаева раскрыл неожиданные инсайды из Грозного

Реклама
09:42

Pentagon leaks: настоящие документы или нет?мнение

09:40

Медведев ошибается, мы не позволим РФ уничтожить Украину - Госдеп США

09:04

"Путин боится поражения": диктатор РФ дал российскому генштабу последний шанс – МаломужВидео

09:00

Спецслужбы РФ будут удерживать Кавказ, но в Чечне рванет неожиданно - Муса ТаиповЭксклюзив

08:55

"Слив" данных по Украине: США должны извиниться и возместить убытки Киеву – Politico

08:51

Мечтал о победе Украины, но не дождался: в боях за Украину погиб 28-летний воин из Львовщины

08:16

В Болгарии хотят "трехстороннее соглашение" в обмен на передачу Украине МиГ-29Видео

07:55

После деоккупации Крыма власть в РФ обвалится, а Путина может арестовать преемник – ЯковенкоВидео

07:21

Под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека

06:51

Египет планировал тайно поставить России 40 тыс. ракет - The Washington Post

06:02

Почему болтовня о контрнаступлении вредитмнение

05:29

Гороскоп Таро на май 2023: Весам - выбор, Стрельцам - много работы , Скорпионам - победаВидео

04:15

"Осталась неделя": Свитан раскрыл планы оккупантов на фронте к ПасхеВидео

03:30

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

02:35

Украинка с самыми большими скулами в мире показала необъятную грудь с литровыми имплантатамиВидео

02:05

"Из пистолета в лобешник": журналист РФ раскрыл сценарий ликвидации Путина и назвал преемника

01:36

"Жить с бешеной собакой по соседству": Комаровский предложил свой послевоенный рецепт жизни с РФ

00:10

Как за 10 минут начистить гору креветок: этот простой трюк знают лишь единицыВидео

10 апреля, понедельник
23:41

"Ждем подходящего момента": в Минобороны анонсировали "сюрприз" для российских кораблей

23:11

Скандал на Хмельнитчине: имя известной певицы использовали для защиты церкви УПЦ МП

Реклама
22:23

"Россияне очень быстро учатся": Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARSВидео

21:55

"Должны варить кашу": священник РПЦ заявил, что женщины "не должны управлять своей жизнью"Видео

20:49

Соседи слышали сильный крик: во Львове сломанный лифт убил мать двоих детей

20:49

Виталий Портников. Украина меняет свои военные планы?Видеоблоги

20:40

Мощная поддержка от Дании: ВСУ скоро получат САУ Caesar и первые танки LeopardВидео

19:56

В Украину идет резкое потепление: синоптик назвала дату знойной жары - картаВидео

19:53

"Это просто ужас!": Анастасия Приходько потеряла слух из-за тяжелой болезни

19:40

Россияне мечтают расколоть Украину из-за языкового вопросамнение

19:39

Минобороны могло попасть в ловушку: Резников удивил подробностями о секретном бункере в Гостомеле

19:21

Байден планирует баллотироваться на второй срок – NBC NewsВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять