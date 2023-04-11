"Меньше рефлексии, больше оружия Украине": в ОП ответили на слив секретных данных США

Международному сообществу следует сфокусироваться на оказании помощи Украине, считает Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк напомнил о необходимости поставок дополнительных вооружений / ОПУ, Defense.gov John Hamilton

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал появившиеся в СМИ утечки секретных сведений с данными о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.

По его словам, у Украины нет времени для обсуждений "утечек" данных, поскольку продолжается борьба с российскими оккупантами. Об этом он написал в Twitter.

Представитель ОП также говорит, что Украине нужны поставки дальнобойного оружия.

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"Если бы у нас было время, можно было бы наблюдать, как РФ распадается, а ее "элиты" пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди", — подчеркнул он.

В то же время советник главы ОП считает, что международному сообществу следует сфокусироваться на оказании помощи Украине.

"Нужно меньше рефлексировать об "утечках" и более дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить РФ осознать реалии", — добавил Подоляк.

Что известно о сливе данных о подготовке контрнаступления

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные документы с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным контрнаступлением на РФ, которые, впрочем, не содержат конкретных планов сражений. По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск. Эти изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, сказали аналитики. Но раскрытие информации в оригинальных документах, которые выглядят как фотографии диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, представляет собой значительное нарушение американской

Утечка в СМИ секретных документов Пентагона о подготовке украинского контрнаступления вызвала напряжение в отношениях между США и союзниками.

Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве ставили вопрос перед Вашингтоном о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, пишет Politico со ссылкой на источники.

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