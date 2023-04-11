"Слив" данных по Украине: США должны извиниться и возместить убытки Киеву – Politico

История с утечкой данных привела к серьезному кризису в отношениях США с их союзниками.

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Украина просит США разобраться со "сливом" секретных данных / УНИАН

Утечка в СМИ секретных документов Пентагона о подготовке украинского контрнаступления вызвала напряжение в отношениях между США и союзниками.

Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве ставили вопрос перед Вашингтоном о том, как информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, пишет Politico со ссылкой на источники.

Союзники также интересовались, что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей и принимает ли администрация Байдена меры, чтобы в будущем не было утечек разведывательных данных.

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Несмотря на то, что США продолжают расследование утечки, о чем Вашингтон сообщил союзникам, в Украине все отчетливее слышно беспокойство из-за того, что информация, которой она делится с США, попадает в открытый доступ.

"Этот случай показал, что украинцы были абсолютно правы в этом отношении. Американцы теперь должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать убытки", – сказал один из европейских чиновников.

Издание утверждает, что история с утечкой данных привела к серьезному кризису в отношениях США с их союзниками.

"Способ утечки и содержание очень необычны. Я не могу припомнить времен, когда была бы такая утечка и такой широкий спектр достоверной информации, которая была просто выложена в социальные сети, а не как файлы Сноудена, которые изначально были проанализированы группой журналистов", – рассказал бывший аналитик американской разведки.

При этом в Вашингтоне пока нет четкого представления о том, какова будет реакция на произошедшую утечку, говорится в статье.

"Я не имею никакого представления о плане. Я сам хотел бы знать, как мы будем действовать", – сказал другой высокопоставленный американский чиновник.

При этом по данным одного из европейских чиновников, утечка информации вызвала возмущение среди чиновников в высших эшелонах национальной безопасности Украины.

"Хотя документы датированы и, вероятно, не имеют непосредственного влияния на боевые действия, публикация информации была воспринята внутри страны как позор и потенциальная долгосрочная проблема для украинского военного командования", – пишет Politico.

Что известно о сливе данных о подготовке контрнаступления

Ранее американское издание New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram появились якобы засекреченные документы с подробностями секретных планов США и НАТО по укреплению украинских вооруженных сил перед запланированным контрнаступлением на РФ, которые, впрочем, не содержат конкретных планов сражений. По данным издания, Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

"Военные аналитики заявили, что документы, похоже, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным форматом, завышая американские оценки погибших украинских военных и занижая оценки погибших российских войск. Эти изменения могут указывать на попытку дезинформации со стороны Москвы, сказали аналитики. Но раскрытие информации в оригинальных документах, которые выглядят как фотографии диаграмм предполагаемых поставок оружия, численности войск и батальонов, а также других планов, представляет собой значительное нарушение американской разведки в усилиях по оказанию помощи Украине", — сообщило издание.

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