Резников назвал настоящую причину, почему Запад затягивает с истребителями для Украины

Глава Минобороны подчеркнул, что F-16 является самой сложной и дорогой системой, требующей обслуживания, запчастей, а главное – вооружения.

Резников рассказал, почему Запад затягивает с истребителями для Украины / коллаж УНИАН, Википедия

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах. Именно поэтому западные союзники затягивают с предоставлением Украине современной авиации. Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Радио Свобода.

Как отметил Резников, F-16 является самой сложной и дорогой системой, требующей обслуживания, запчастей, а главное – вооружения.

"Это решение прагматичное и партнеры считают деньги, все считают деньги, считают деньги своих налогоплательщиков. Соответственно, принять решение дать нам самолеты это означает, что все страны должны быть готовы дать самолеты, запчасти и обслуживание. И это будет речь уже идти не о сотнях миллионов помощи, а миллиардах. И поэтому надо дать должное нашим партнерам, потому что если они принимают решения, то они очень ответственны и они выполняют свои обещания", - сказал министр.

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Он также напомнил, что в мае прошлого года США передали Украине гаубицы M777 и они продолжают обеспечивать их запчастями до сих пор.

"Поэтому это вопрос принятия прагматичного решения, я верю оптимистично, что оно будет", - отметил министр обороны.

Истребители F-16 для Украины

Недавно координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что любое суверенное государство, в том числе и страна Североатлантического альянса, имеет право предоставить Украине боевую авиацию и проводить обучение пилотов. Для использования военной техники требуется многоуровневая подготовка, и американцы уже обучают украинских военных применять зенитные ракетные комплексы Patriot.

"Это – на усмотрение государств, которые могут иметь желание предоставить самолеты. Это – суверенные решения. Если страна НАТО и даже не страна НАТО хочет предоставить Украине такое оружие, как истребители – это ее законное решение", - сказал Кирби.

Как отметил военный летчик-инструктор Роман Свитан, западные союзники подходят к консенсусу в вопросе передачи Украине истребителей F-16.Он подчеркнул, что у западных партнеров видно понимание потребностей Украины и понимание использования этих самолетов инженерно-техническим и летным составом ВСУ.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что вопрос истребителей для Украины будет решен в течение нескольких недель. Как считает чиновник, также Киев сможет рассчитывать на получение дальнобойных ракет с пуском 200-300 километров.

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