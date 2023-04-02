"Готовимся к запланированным событиям": Зеленский анонсировал весомую неделю на пути к победе Украины

Президент Украины заявил, что следующая неделя будет "особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе".

Зеленский анонсировал весомую неделю на пути к победе Украины / 93 ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-зло Россия, для которой стало нормой бить из Ураганов по жилым домам, запускать С-300 по городам, обстреливать обычные села, людей, должна быть разбита.

Во время своего видеообращения глава государства рассказал о последствиях удара по Константиновке Донецкой области, нанесенного сегодня ракетами С-300 и системами залпового огня Ураган. В результате обстрела погибли шесть человек - трое женщин и трое мужчин. Еще 11 человек получили ранения.

Кроме того, утром российские террористы ударили из минометов по Конотопскому району Сумской области. Двое погибших. Президент выразил соболезнования всем родным и близким погибших как на Сумщине, так и в Константиновке.

видео дня

"Это всего лишь несколько примеров из десятков ударов в сутки. Есть только один путь остановить российский террор, вернуть безопасность всем нашим городам и общинам – от Сумщины до Донбасса, Харьковщины, Херсонщины, Киевщины до Ялты. И этот путь - военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет. Рашизм должен пройти через полное поражение: военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт - военное. И пройдет", - подчеркнул Зеленский.

Также украинский гарант прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, "особенно горячо" сегодня под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

"Под Бахмутом сегодня особенно горячо! Под Белогоровкой, под Кременной и всеми другими нашими городами, городками и селами Донбасса! Устойчивость каждого - это устойчивость всей Украины, помощь каждому на позиции рядом - это помощь всей Украине", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что следующая неделя будет "особенно весомой для нашей защиты, для нашего движения к победе".

"Уже готовимся к запланированным событиям и решениям", - подытожил он.

Напомним, недавно украинский гарант Владимир Зеленский заявлял, что российская оккупационная армия продолжает атаковать позиции украинских военных, но терпит бешеные потери на фронте. Однако уже в ближайшие месяцы украинская армия будет активнее на фронте.

"Уже в ближайшие месяцы можем быть активнее на передовой. И сделаем все, чтобы поддержка наших шагов по миру была максимально действенной", - сказал президент.

Также недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о санкциях против российских компаний ВПК и должностных лиц. Он заявил, что ни один российский пособник не избежит ответственности. Под санкции также попали коллаборанты и сотни компаний.

"Подписал два указа о санкциях против тех, кто работает на российскую агрессию ... Речь идет о более чем 650 новых санкционных лицах. СНБО продолжит эту работу. И ни один из тех, кто помогает террористам, работает на них, поставляет или производит оружие для террора, ни один не избежит ответственности", - сказал Зеленский.

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