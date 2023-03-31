'У Путина была неудачная встреча с Си Цзиньпинем': Зеленский прокомментировал ядерные угрозы РФ

Зеленский подчеркнул, что президенту страны-агрессора необходимо сейчас показывать какие-то победы, но он не смог это сделать на поле боя.

Зеленский прокомментировал ядерные угрозы РФ / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Желание российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси свидетельствует о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем прошла неудачно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на саммите в Буче.

"Сигнал, что Россия будет располагать ядерное оружие на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. (России - ред.) нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением президента Путина полностью потеряла", - сказал глава государства

По его мнению, президенту страны-агрессора необходимо сейчас показывать какие-то победы, но он не смог это сделать на поле боя.

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"Это еще раз подчеркивает, что надо показывать какие-то политические шаги, или победы президента России, но он на поле боя не смог это сделать и даже о том, что они начали такую кровавую войну, совершенно понятно, чем она уже закончится. Вопрос в том, что он просто не жалеет наших людей и убивает их, но он и не считает своих людей. Но это дела Российской Федерации", - подчеркнул Зеленский.

Украинский гарант также считает, что размещение ядерного вооружения в Беларуси свидетельствует о потере субъектности режима Лукашенко, ведь он больше не решает, какое оружие будет размещено на его территории.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси. Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует мгновенную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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