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Наступление России достигло кульминации, план Путина по Донбассу провалился – ГУР

31 марта 2023, 16:45
Оккупационные войска РФ не смогли достичь ни одной из стратегических целей, которые перед ними ставили в Кремле, сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Путин, войска РФ
Россия провалила свое, дескать, "большое наступление" на Украину - ГУР / Коллаж скриншот YouTube, УНИАН

Директор страны-агрессора России Владимир Путин ставил своим оккупантам задачу захватить Донбасс до конца марта, но они ее провалили. В настоящее время наступление российской армии в Украине достигло своего пика. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Украина наблюдает пик наступления России. Оккупантам не удалось достичь ни одной из стратегических целей.

"Сейчас Украина видит апогей этой кампании, которая называлась "новое российское большое наступление". Однако стоит напоминать и Украине, и всему миру, что мы живем в условиях полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года. Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников, мол, здесь такая армада, для чего им больше оказывать помощь", - отметил Юсов.

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По его словам, в рамках своего так называемого "большого наступления" россияне не смогли выполнить задачу директора Путина "взять Донбасс до конца марта".

"Очередные сроки и задачи, которые Путин ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности, перед Валерием Герасимовым после его назначения ответственным за войну в Украине, провалены", - сказал представитель ГУР МО.

Также он добавил, что результаты "большого наступления" можно увидеть на поле боя – число ликвидированных оккупантов и военной техники возросло.

"Это означает, что до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута", - подчеркнул Андрей Юсов.

Наступление России на Украину

Американское агентство Bloomberg на днях опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Россия отказывается от своего "большого весеннего наступления" на Украину и сосредоточится на отражении контрнаступления ВСУ. Кроме того, Кремль собирается набрать 400 тысяч контрактников, чтобы попытаться перевести войну в затяжную фазу.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что оккупанты России могут предпринять еще одну попытку наступления на Украину. Враг способен пойти в масштабную атаку на Угледар Донецкой области со стороны Волновахи, на Купянск Харьковской области, и наступать в районе Сватово и Кременной Луганщины со стороны Валуек Белгородской области.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, у России больше нет никаких козырей на поле боя – войска оккупантов переходят к стратегической обороне. Они еще могут атаковать на некоторых участках фронта даже в течение нескольких месяцев, однако для большого наступления ресурсы уже исчерпаны.

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Война России против Украины:

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