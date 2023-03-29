Путин взял под контроль Беларусь и станет размахивать ядерной дубиной у границ НАТО – Жданов

Глава Кремля Владимир Путин согласовал с лидером Китая Си Цзиньпином размещение на территории Беларуси тактического ядерного оружия, считает Олег Жданов.

Лукашенко сломался и все-таки предоставил Путину территорию под военную базу - Жданов / Главред

Президент страны-агрессора России Владимир Путин отчаянно пытается трясти геополитическую шахматную доску в надежде добиться усиления позиций Москвы. В рамках так называемой борьбы с НАТО, которой он постоянно пытается прикрыть нападение на Украину, Кремль уже столкнулся с тем, что Альянс принял решение усилить свой восточный фланг, а Швеция и Финляндия отказались от многолетнего нейтралитета и скоро вступят в коллективный блок безопасности Запада. И теперь, в рамках продолжения своего курса, Путин объявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

В интервью Главреду полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов рассказал, зачем Путин собрался размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси, оценил последствия планов Путина для Украины и объяснил, почему в войне России против Украины сложилась ситуация цугцванга, а ВСУ пока не могут перейти в контрнаступление.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия собирается разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Способна ли Москва реализовать свои планы и о какой угрозе может идти речь?

видео дня

На мой взгляд, нужно говорить о двух ключевых составляющих.

Первая состоит в том, что Россия в преддверии саммита НАТО, который будет проходить в июле в Вильнюсе, стремится поближе подвинуть тактическое ядерное оружие к странам Балтии.

Вторая, и наиболее важная, заключается в намерении Москвы застолбить за собой территорию Беларуси. Окончательно и бесповоротно. Путин не передает ядерное оружие, а завозит российское вооружение на территорию Беларуси. Принципиально важно, что оружие не передается, а перемещается. Передавать Путин никому ничего не будет, а охранять вооружения будут войска РФ.

Размещение тактического ядерного оружия России на территории Беларуси – реальный сценарий?

На территории Беларуси будет постоянно действующая военная база Российской Федерации. Российские войска будут находиться там на постоянной основе. Это говорит о том, что Лукашенко сломался, все-таки дал территорию, кусочек земли Путину и Россия строит военную базу. Российское оружие будет на территории Беларуси.

Насколько серьезно будет реагировать НАТО на появление новой угрозы?

Я не думаю, что со стороны НАТО будет какая-то резкая реакция. Мы уже наблюдаем, как западный мир довольно вяло это комментирует. В США сказали, что не видят перемещения вооружений. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сделал заявление по долгу службы, поскольку должен реагировать.

Угрозы России в адрес НАТО несопоставимы с возможностями блока. К примеру, на прошлой неделе патрулирование воздушного пространства Балтики осуществляли американские бомбардировщики В-52. Боевая нагрузка самолета достигает 30 тонн. Одним Tomahawk он способен стереть с лица земли это хранилище вместе с оружием в буквальном смысле этого слова.

Значит, Россия разместит свои базы в Беларуси и будет пытаться пугать НАТО?

Да, будет пугать. Путин станет размахивать ядерной дубиной.

Причем я считаю, что Путин согласовал вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси с Си Цзиньпином, потому что Китаю очень важна Беларусь. Если Китай не может войти в Украину и использовать нашу страну в качестве плацдарма для экспансии на европейский рынок, то Пекину нужна Беларусь. И Лукашенко в этом контексте не зря ездил в Пекин.

Наличие российского ядерного оружия на территории Беларуси будет свидетельствовать о том, что никакой демократии в республике не будет и она станет под жесткий контроль войск РФ.

Что интересно, Кремль активизировался с ядерной риторикой на фоне провала своего весеннего наступления и ожидания контрнаступления ВСУ. Получается, Москва, среди прочего, пытается добиться снижения объемов поставок военной помощи Украине от Запада и предотвратить панику в самой России?

Нет, эти вопросы никак не связаны друг с другом. Россия может попытаться повлиять на поставки оружия Украине от Запада и пригрозить в ответ приближением к границам НАТО. Однако военный потенциал России и НАТО нельзя сопоставить. Это очень разные силы. Но постоянное присутствие у границ Альянса с ядерным оружием Россия вполне может обеспечить.

Запугивание Североатлантического альянса – программа, которую реализует Российская Федерация. Дескать, перестаньте помогать Украине, иначе мы пойдем войной и все тут разбомбим.

Осенью прошлого года в Financial Times вышел материал, в котором речь шла о том, что Россия могла бы рискнуть применить против Украины тактическое ядерное оружие в виде электромагнитного импульсного удара, который вывел бы из строя всю электронику. Насколько реален такой сценарий?

Вопрос применения электромагнитного импульса пока находится в области научной фантастики. Чтобы получить настолько мощный импульс даже на территории какой-либо из областей Украины, нужно взорвать 100 мегатонную бомбу при высотном ядерном взрыве. Сценарий нереален. И далеко не факт, что электромагнитный импульс в большом и обозримом радиусе выведет электронику из строя.

Это иллюзорная пугалка – такая же, как и ядерная зима, и существует только в теории. На практике ее никто не проверял, потому что, слава Богу, ядерной войны в мире до сих пор не случилось.

Что касается возможности применения тактического ядерного оружия по Украине, если Путин собирался бы прибегнуть к такому шагу, смысл его сегодня вести в Беларусь? Тогда оружие было бы на территории Украину или же где-то в Ростовской или Белгородской областях. Там, где есть возможности для его применения. Тактическое оружие – это ракеты дальностью от 100 до 150 километров. Дальше идут уже оперативно-тактические средства.

Полагаю, что белорусский гамбит, в который играет Путин, это история не про Украину. Идет бодание, попытка напугать НАТО и создать иллюзию России как мощной и грозной державы.

На днях в Bloomberg опубликовали статью, в которой говорилось, что Россия отказывается от своего так называемого "большого весеннего наступления" и сосредоточится на отражении контрнаступления ВСУ. Можем ли мы сделать вывод, что наступательный потенциал России исчерпан?

Исходя из обстановки на фронте, которую мы видим сегодня, действительно можно сделать вывод, что Россия переходит к стратегической обороне. Россияне еще будут проводить атакующие действия, возможно, не один месяц и не на одном участке фронта.

Но никаких прорывных наступлений от российской армии ждать уже не приходится, поскольку она уже исчерпала свой военный потенциал. Заявления о том, что завтра они якобы получат 1600 танков или соберут, дескать, 100 самолетов, это все сказки. Им бы завести пару сотен танков, которые снимаются с хранения.

В общем, российские войска переходят к стратегической обороне. Вряд ли мы увидим в Украине их какую-либо оперативную группировку, которая способна решать хотя бы оперативные, не говоря уже о стратегических задачах.

В Сети публикуют видео и фотографии из Москвы, где на экранах показывают инструкции по сборке тревожного чемоданчика. О чем это может говорить? Кремль готовится к серьезному переносу войны на российскую территорию и даже в столицу?

Полагаю, что да. Каждый человек мыслит в парадигме своего мировоззрения. Одна из фишек Путина – нанесение ударов по центрам принятия решений, поэтому он зеркально примеряет ситуацию на себя. Очень часто военные аналитики говорят, что у Штатов есть оружие, которое достанет Путина в любом его бункере. И в Кремле, естественно, предполагают, что, ракетные удары могут быть и по Москве.

В России не знают, какое оружие передадут нам западные страны и какое решение будет принято – наносить официально удары по территории России или нет. Поэтому и появились объявления о тревожном чемоданчике.

К тому же это элемент пропаганды. Гораздо легче управлять народом, который окутан страхом. Такой народ не знает, чего бояться. Поэтому они и запугивают людей. Мол, пакуйте чемоданы тревожные, потому что завтра придет злостное НАТО и постарается у вас все отнять.

Мы видим, что Россия не может вести наступление. На что в такой ситуации рассчитывает Москва? Какие у нее могли остаться козыри?

Никаких козырей сегодня у России не осталось. Принцип россиян состоит в том, что они, зная о своей 100% гибели, все равно пойдут в атаку. В этом их фишка. Они готовы к самопожертвованию. По крайне мере, так считает политическое руководство страны.

Когда мы смотрим выступления Путина, то можем увидеть, что он, как мне кажется, является оптимистом по жизни. Так называемая специальная военная операция у Путина идет по плану. В своем последнем общении с прессой он даже сказал, мол, да, наши военные стараются – что-то получается, а что-то нет. Дефицит снарядов? Я не знаю, это там Шойгу какой-то дефицит придумал. А у Путина все хорошо – войска наступают, танки едут, пушки стреляют.

В ходе разговора с пропагандистами России Путин выглядел уверенно. Не так, как на встрече с главой КНР Си Цзиньпином.

Путин при Си Цзиньпине просто боялся ляпнуть лишнего, чтобы не получить по голове. Как провинившийся ученик с учителем. А когда Си Цзиньпин уехал, теперь он – царь, бог и воинский начальник.

Си Цзиньпин все-таки "прокинул" Путина с вопросом поставок оружия и конкретной поддержкой России?

Думаю, определенные договоренности были достигнуты. Все-таки они сидели 4,5 часа при закрытых дверях и что-то обсуждали. Но вряд ли удалось договориться о том, чего хотел Путин. Скорее всего, мировоззрение Си Цзиньпина ориентировано на завершение войны. Китаю очень мешает война и поэтому Пекину нужно, чтобы она как можно быстрее закончилась.

Но за счет безбашенной позиции Путина Китай получает свою очень сильную переговорную позицию. Кто бежит на переговоры к Си Цзиньпину? Европа, которая первой сдрейфила и сразу начинает пытаться перейти к каким-то решениям. Си Цзиньпин в такой ситуации, как великий царь, сидит дома и ждет, когда к нему придут просить о какой-то большой милости. Допустим, о вразумлении Путина, чтобы он больше не наступал.

Сам Цзиньпин не хочет особо ни с кем разговаривать, в том числе и с США. Он молодец – играет в свою игру и за счет слабой России, раболепия Путина, формирует грамотную игру с точки зрения видения Китаем своего позиционирования в мире. Как говорил один политолог – за счет России, на плечах России и на обломках России.

Многие говорят, что Китай не пойдет на поставки оружия России. Возможен ли сценарий передачи Пекином, в том числе, летального оружия? Может ли идти речь о поставках вооружений в небольших объемах?

Сценарий возможен. Думаю, что поставки все-таки есть. Как бы мы ни хотели, не брыкались. Протяженность границы Китая с Россией составляет более 4 тысяч километров и никто не сможет проконтролировать все, что там происходит. Здесь нужна спутниковая разведка. Думаю, на этот вопрос знают ответ американцы.

Вряд ли Китай поставит России танки. А вот боеприпасы и беспилотники отправлять может. Посмотрите, сколько уже сегодня китайских БПЛА на вооружении российской армии. Их работа уже стала огромной проблемой для нас. Дроны выбивают нашу бронетехнику.

По части боеприпасов – говорят, их якобы везут с Дальнего Востока. В Китае есть боеприпасы для российского вооружения, а история знает опыт военного сотрудничества Москвы и Пекина (СССР поставлял оружие КНР в ходе китайско-японской войны, которая длилась в период с 1937 по 1945 года, - ред.)

Си Цзиньпин и Путин сделали практически реинкарнацию встречи Сталина и Мао Цзедуна. Причем события происходили в том же самом зале Кремлевского дворца. Правда, тогда Сталин 3 месяца не выпускал Мао Цзедуна, пока тот не подписал все договора, которые ему нужны (Визит главы КНР Мао Цзедуна продлился с 6 декабря 1949 года по 17 февраля 1950 года. Советско-китайский договор о дружбе, союзе и военной помощи подписали в Москве 14 февраля 1950 года, - ред.)

В наше время Си Цзиньпин и вовсе сократил свой визит, потому что поставил Путину нужные задачи. Путин все записал и Си Цзиньпин даже раньше уехал.

Как поставки оружия России из Китая могут повлиять на ситуацию в войне РФ против Украины?

Поставки оружия из КНР в Россию серьезно уже не повлияют. Однако это добавит нам головной боли, потому что с последствиями передачи оружия придется бороться уже на поле боя. Придется либо уничтожать склады, либо отражать удары российской артиллерии. В этом плане ситуация станет проблемой.

Но на каждое действие есть противодействие. Если Запад своевременно поставит нам дальнобойные вооружения, проблем никаких не будет. Например, сегодня РСЗО HIMARS помогает нам контролировать российский тыл на расстоянии 50 километров. В случае передачи ATACMS украинская армия получит возможность наносить удары на дальности 300 км. Артиллерия противника не выживет при подобном огневом поражении, причем учитывая, что военной технике нужен склад, который должен быть как можно ближе к огневой позиции. Причем техника должна находиться у линии фронта.

В целом, не думаю, что китайские поставки существенно повлияют на ситуацию на поле боя. Однако тогда война затянется. Российская армия – как колбаса, нам придется нарезать ее кусками.

Как вы думаете, когда может начаться контрнаступление ВСУ?

Сегодня это самый больной и неопределенный вопрос. Даже если верить, к примеру, президенту Зеленскому, он говорит, что к контрнаступлению мы сегодня не готовы.

Насколько я понимаю, поставки вооружений затягиваются как минимум на одну или две недели, а отдельные наши полководцы уже сегодня тянут резервы из группировки, которую мы формировали для контрнаступления. И эти резервы в Бахмуте. Посмотрите, сколько БМП Bradley сожгли русские. Постоянно в Интернете мы видим БМП Bradley, которые идут для контрнаступления, однако ими уже сегодня воюют в Бахмуте.

Поэтому вопрос сроков проведения контрнаступательной операции постепенно отодвигается все дальше. Мы говорили о конце апреля-начале мая, потом о конце мая. Наверное, сейчас уже будем говорить о начале лета. Причем, полагаю, это не последний перенос сроков.

Сейчас сложилась обстановка, когда ни ВСУ не могут пойти в контрнаступление, ни Россия не может наступать?

Да, это цугцванг. Каждый последующий шаг заведомо неправильный. Обе стороны оказались именно в такой ситуации. Мы еще не можем наступать, а они уже не могут.

Насколько сегодня возможен политический кризис в России?

Кризис может произойти. Когда я говорю, что Украину могут посадить за стол переговоров, я подразумеваю позицию Европы. Однако англосаксы придерживаются другой точки зрения. США и Великобритания готовы к продолжению войны и настроены на максимальное ослабление России. Их не устраивает хаос в РФ, но ослабить ее нужно, чтобы Москва стала более сговорчивой и предсказуемой. Европа настроена договариваться здесь и сейчас. Неизвестно, как будут развиваться события в дальнейшем, но сейчас все подливают масло в российский костер. И в России назревает внутренней противостояние.

Хотя, я бы не сказал, что какой-либо телефонный разговор делает большой погоды. Элита все еще консолидируется вокруг Путина.

Кроме того, не забывайте, если народ начинает говорить о перевороте и свержении Путина, возникает вопрос: а кто вместо него?

Преемника у Путина нет, в России полностью зачистили политическое поле.

А кто сегодня готов сесть в кресло Путина и начать рулить страной? Особенно в той ситуации, в которой сегодня оказалась Россия. Нет консолидирующей фигуры и какого-то национального лидера с таким же рейтингом.

На мой взгляд, США делают основную ставку на дворцовый переворот в России. Они хотят, чтобы к власти в Кремле вместо радикалов или ястребов войны, пришли, допустим, либерал-демократы. Как это было во времена правления Бориса Ельцина. Когда его клан пришел к власти, на Западе все хлопали в ладоши.

В то время у власти в России была лояльная Западу элита.

Полагаю, западный мир рассчитывает на такой сценарий. Но пока, кроме отдельных разговоров, которые особо не влияют на ситуацию, у нас нет оснований полагать, что в Кремле уже есть какой-то заговор, который готов зайти в кабинет с шарфиком или табакеркой.

В целом, Украину еще ожидает череда долгих и сложных событий?

В политическом плане, да. В военном – думаю, что в ближайшие полгода ситуация может разрешиться. Активная фаза боевых действий снова уйдет на второй план, ведь войну на истощение Россия уже не тянет, а Запад, как я понимаю, особо и не хочет ее продолжать.

Вот я вам простой пример приведу. Знаете, почему Макрон так стремится дружить с Путиным?

Потому что у Франции есть экономические связи с Россией.

Конечно. Франция занимает 2-е место в мире по количеству атомных реакторов. А вы знаете, что все отходы атомных реакторов захораниваются в России? И завтра, когда нужно будет определить очередную партию отходов, Путин скажет: "Хрен вам". Куда поедет Франция со своими бочками? Никуда. То же самое Голландия, она полностью зависима от России по вопросу ядерных отходов. Россия, в свою очередь, вывозит отходы за Урал и просто выбрасывает. У нее необжитых территорий немерено.

В итоге получается, что в сложившейся ситуации у англосаксов одни интересы, у Европы другие, а у Украины – третьи…

Абсолютно правильно. Медиа создали нам картинку, что у России проблемы с экспортом газа и нефти. Да, они понесли потери на рынках Запада. Но сегодня Китай стал крупнейшим потребителем российской нефти.

Атомную энергетику никто не отменял. Если Франция начнет останавливать реакторы, в Германии не будет света. Поэтому президент Макрон и глава ЕК фон дер Ляйен едут в Пекин.