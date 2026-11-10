Тест на IQ: нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд

Визуальные головоломки помогают разнообразить досуг и проверить свою наблюдательность.

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Нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд / Фото: JagranJosh

Оптические иллюзии помогают проверить внимательность, концентрацию и умение замечать скрытые детали. В этой головоломке нужно найти зебру, которая искусно замаскировалась среди жирафов. На выполнение задания отводится всего 9 секунд.

Как пишет The Sun, оптическая иллюзия заставляет любителей головоломок внимательно вглядываться в изображение. Задача усложняется тем, что вокруг много разных цветов и деталей, которые отвлекают внимание от главной подсказки.

На первый взгляд рисунок кажется обычным изображением жирафов. Однако где-то среди них спряталась зебра. По данным авторов головоломки, лишь 16% людей могут найти животное в течение 30 секунд.

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Нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд / Фото: JagranJosh

Чтобы справиться с заданием, установите таймер на 9 секунд и внимательно осмотрите всё изображение. Не сосредотачивайтесь только на крупных объектах: зебра может прятаться среди цветных деталей, которые легко спутать с окружающим фоном.

Если вам не удалось найти животное за отведенное время, не расстраивайтесь. Попробуйте разделить изображение на несколько частей и постепенно осмотреть каждую из них. Такой подход поможет не пропустить скрытую деталь.

Головоломки подобного типа полезны не только для развлечения. Клинический психолог в области нейропсихологии доктор Эмбер Джонстон отмечает, что новые и сложные задачи помогают поддерживать активность мозга и положительно влияют на психическое благополучие.

Ответ на головоломку / Фото: JagranJosh

Если эта головоломка оказалась для вас слишком простой, попробуйте другие испытания на внимательность. Например, найдите три отличия на картинке с выдрой.

Ранее Главред публиковал и другие головоломки, которые помогут проверить внимательность и сообразительность. Попробуйте свои силы и найдите волшебную палочку среди конфет за 30 секунд.

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Об источнике: The Sun The Sun.co.uk - это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к самым высоким стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания.

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