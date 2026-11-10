"С россиянами сложно": Зеленский рассказал, о чем говорили в Абу-Даби

Президент призвал Европу выбрать единого переговорщика, ведь, по его словам, 40 человек не могут вести переговоры с Путиным.

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Зеленский раскрыл подробности переговоров в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, t.me/umerov_rustem

Что заявил Зеленский:

Трехсторонний формат назвал конструктивным и содержательным

Приоритет в переговорах - освобождение пленных

Европа должна выбрать одного представителя на переговорах

Первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби прошел конструктивно. Стороны обсудили освобождение пленных, гарантии безопасности для Украины и деэскалацию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам президента, он получил отчет переговорной команды. Сначала делегация провела беседу с европейскими и американскими партнерами, а затем стартовал трехсторонний формат с участием представителей страны-агрессора.

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"Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных мер. Освобождение пленных - это приоритет. Подробно обсуждали содержание гарантий безопасности Украине и основу их долгосрочного функционирования. Нужны реальные инструменты, чтобы предотвратить любое повторение войны. Обсуждалась также тема необходимости деэскалационных шагов", - написал Зеленский.

Он добавил, что определил команде задачи на завтрашнюю трехстороннюю встречу и на дальнейшие контакты с представителями президента США и Европы. Зеленский поблагодарил американскую сторону за организацию переговоров, а Эмираты - за переговорную площадку.

Что Зеленский сказал о россиянах на переговорах

В начале дискуссии в Копенгагенском университете президента спросили о ходе переговоров в Абу-Даби. Зеленский рассказал, что только что получил информацию от команды.

"Я только что общался с нашей командой в Абу-Даби. С россиянами сложно. Они, мягко говоря, не самые лучшие наши друзья", - сказал президент, передает издание Новости.Live.

По его словам, переговоры сосредоточены на гуманитарных вопросах, в частности на обмене пленными. Украину на трехсторонних переговорах представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Отдельно Зеленский ответил на вопрос о территориальных требованиях Кремля. Он не верит, что Путин остановится, если Украина отдаст Донбасс.

"Мы не можем доверять этому человеку. Если он хочет только Донбасс, почему он наступал на Киев? Это за 800 км от нужного ему региона", - заявил Зеленский.

Кто должен представлять Европу на переговорах с Россией

Президент призвал Европу определиться с единым представителем для переговоров с РФ и США. Поводом для такого решения он назвал текущие встречи в Дании и встречу в Берлине 19 ноября.

"Европа должна решить, кто будет ее представлять. Именно сейчас самое время выбрать того, кто будет представлять Европу. Все хотят ее представлять. Голос каждого очень важен. Но 40 человек не могут вести переговоры с Путиным", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сразу заявила, что не претендует на роль единственной представительницы Европы.

"Нет. Надеюсь, я являюсь частью голоса Европы. Но в центре нашей работы должны быть именно наши институты", - ответила она.

Как выборы в США и гарантии безопасности повлияют на переговоры

Дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что после выборов в США позиции Трампа ослабнут.

"А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня", - подчеркнул Огрызко.

По оценке дипломата, последствия этих изменений ощутит и Украина.

"Поэтому после выборов в США действительно многое изменится, в том числе и для Украины", - пояснил он.

Программный директор Финского института международных отношений Аркадий Мошес в комментарии Al Jazeera предположил, что Украине понадобится гарант мира по типу американских войск в Южной Корее. Однако, по его словам, таких предложений пока нет.

"Ни одна западная страна всерьёз не говорила о том, чтобы гарантировать результат переговоров, каким бы он ни был", - отметил Мошес.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры в ОАЭ начались 10 ноября после девятимесячной паузы. В первом заявлении специального посланника президента США Стива Уиткоффа говорилось, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Участники также подчеркнули, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности.

Накануне встречи в Вашингтоне обозначили свои задачи. Джаред Кушнер раскрыл четыре цели перед переговорами в Абу-Даби. Американскую сторону на переговорах представляют Уиткофф и Кушнер.

Украинская делегация готовилась не только к трехсторонней части. Умеров рассказал, что в Абу-Даби запланированы отдельные встречи с партнерами.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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