Территории в обмен на мир: Зеленский назвал самый быстрый способ закончить войну

Донбасс может стать поводом к новому наступлению РФ, считает Зеленский. Передача территорий не гарантирует безопасность, а Путин может вернуться через 2-5 лет.

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Зеленский назвал самый быстрый способ завершить войну / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский / Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official), 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

Зеленский назвал условие самого быстрого завершения войны

Президент объяснил, почему нельзя отдавать Донбасс

Прекращение огня должно стать началом переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый быстрый способ завершить горячую фазу войны с Россией. По его словам, Украина должна сохранить нынешние позиции, добиться прекращения огня и перейти к дипломатическому урегулированию. В то же время передача Донбасса России не гарантирует длительного мира, поскольку Владимир Путин может возобновить агрессию через несколько лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью DR Nyheder.

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Глава государства подчеркнул опасность территориальных уступок без конкретных и действенных гарантий безопасности. Он напомнил, что предыдущие заявления российского руководства неоднократно расходились с реальными действиями оккупантов.

"Путин говорил о Донбассе, но потом решил оккупировать Киев, нашу столицу. Его слова касались Донбасса, а реальность - Киева. Он постоянно говорил, что защищает русскоязычных людей, а потом замучил сотни и тысячи людей в Буче и других местах. Поэтому речь шла не о русскоязычных людях", - заявил Зеленский.

Отдельно президент рассказал о переговорах с американской стороной относительно возможного обмена контроля над Донбассом на гарантии безопасности. По его словам, предложенный вариант защиты без членства в НАТО не дает ответа на главный вопрос - насколько надежными будут такие обязательства.

"Именно поэтому, когда американцы спросили: "Можете ли вы обменять Донбасс на безопасность?", я сразу ответил: "Можете ли вы объяснить мне, что это значит? Какую безопасность? НАТО?"", - рассказал президент.

Зеленский также напомнил о предыдущих уступках Украины и их последствиях. Он упомянул отказ от ядерного арсенала, препятствия на пути европейской интеграции и отсутствие членства в Альянсе. По его оценке, эти обстоятельства не остановили Россию от дальнейшей агрессии.

Президент убежден, что отказ от Донбасса не заставит Кремль прекратить войну. Зато российская армия может использовать паузу для подготовки нового наступления.

"Никто не верит, что Путин остановится, если мы оставим Донбасс. Он сделает паузу. А потом вернётся через год, два или пять лет. И кто будет виноват?" - подчеркнул Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Как Украина может завершить горячую фазу войны

Альтернативой территориальным уступкам президент назвал прекращение боевых действий на нынешней линии соприкосновения с последующим переходом к переговорному процессу. Такой сценарий, по его словам, позволит остановить гибель людей, восстановить экономическую активность и сосредоточиться на дипломатии.

"Самый быстрый способ положить конец войне с Россией - удерживать позиции и переходить к переговорам. И здесь очень важно, что мы решили: останавливаемся там, где стоим, прекращаем огонь и переходим к дипломатическому треку. Это может длиться месяц, два месяца или год. Или даже дольше, чем мы сегодня ожидаем. Но мы завершаем горячую фазу войны, и люди перестают гибнуть", - заявил глава государства.

В то же время Зеленский признал, что реализация такого плана потребует решения большого количества сложных вопросов. Речь идет об определении линии прекращения огня, полномочиях мониторинговой миссии, демилитаризации отдельных территорий, участии европейских партнеров и финансировании восстановления.

Отдельную проблему президент видит в возможном затягивании процесса со стороны Москвы. Если Кремль будет настаивать на согласовании масштабного документа с многочисленными сложными условиями до прекращения боевых действий, это может свидетельствовать об отсутствии реального желания завершить войну.

"Если Путин не хочет прекращения огня и говорит: „Нет, я хочу долгосрочный план с различными вопросами - сложными, деликатными и не очень. И потом, когда мы подпишем этот длинный план, мы остановим войну", - это просто означает, что он не хочет останавливать войну", - подытожил Зеленский.

Позиция Кремля на переговорах: Огрызко назвал важное условие

Ослабление позиций Дональда Трампа после выборов в США может повлиять на требования Владимира Путина в ходе переговоров. В то же время Европа до сих пор не определилась с общим подходом к переговорному процессу. Об этом сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Европейские страны пока сосредоточены на поиске представителей для участия в переговорах, хотя сначала должны определить общий подход к России.

"Пока что европейцы в своей традиционной манере ставят телегу перед лошадью и ищут политиков, которые будут представлять их на переговорах. Вместо того, чтобы отработать свою жесткую позицию в отношении России", - отметил дипломат.

Огрызко обратил внимание на возможные последствия изменения политического положения американского президента для переговорной позиции российского лидера.

"Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - пояснил он.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель американской стороны сообщил о наличии определенной гибкости и готовности к территориальным компромиссам в ходе закрытых предварительных контактов между сторонами. Чиновник подчеркнул, что центральной темой саммита остается будущая архитектура безопасности, тогда как любые возможные договоренности по территориям рассматриваются исключительно как результат заключительного этапа дипломатического процесса. Кроме того, по итогам встречи в ОАЭ спецпосланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер могут посетить Россию для дальнейших консультаций.

Со своей стороны, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил об отказе комментировать и толковать последние публичные заявления Дональда Трампа, посоветовав журналистам обращаться за разъяснениями непосредственно в Белый дом. Официальный представитель РФ высказал позицию, что с географической и юридической точки зрения Украина якобы является "другой страной" из-за наличия оккупированных территорий, а также подтвердил, что российскую переговорную делегацию в Абу-Даби возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио официально сообщил о проведении дипломатических переговоров между делегациями Украины и России в Абу-Даби. Он подчеркнул, что ключевым направлением обсуждений является разработка новой послевоенной архитектуры безопасности и гарантий защиты Украины для предотвращения повторной агрессии, уточнив, что встречи в ОАЭ в настоящее время сосредоточены на рассмотрении и согласовании первоначальных исходных предложений.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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