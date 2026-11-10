Погода резко изменится к концу недели: какой сюрприз готовит ноябрь украинцам

Погода в ноябре удивит контрастами: сначала Украину накроют дожди и мокрый снег, а затем потепление принесет до +19 градусов на юге.

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Прогноз погоды в Украине - какой сюрприз готовит ноябрь для украинцев / Фото: УНИАН

Читайте в материале:

Где 11 ноября ожидаются дожди и мокрый снег

Когда Украину накроет волна потепления

Какой будет температура в Киеве и других регионах

Погода в Украине в ближайшие дни изменится: 11 ноября в большинстве регионов пройдут дожди и мокрый снег, а уже в пятницу температура воздуха местами поднимется до +19 градусов. Ноябрь готовит украинцам короткий, но ощутимый скачок тепла. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Первые изменения начнутся уже в ближайшую ночь. Погодные условия будет определять атмосферный фронт, связанный с циклоном, который постепенно пройдет по территории страны с запада на восток.

"В среду Украину пересечет атмосферный фронт, связанный с циклоном. Поэтому начиная с ближайшей ночи и в течение всех суток 11 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Но не одновременно, а постепенно", - сообщила Диденко.

Какая будет погода 11 ноября - прогноз

По словам Диденко, осадки сначала охватят западные области, а затем распространятся на другие регионы. В то же время на западе и севере страны днем непогода постепенно будет отступать.

Температурный фон останется прохладным, однако в южных областях будет значительно теплее.

"Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +2–+7 градусов, а вот на юге будет очень тепло, +10–+14 градусов", - отметила синоптик.

Прогноз погоды в Киеве на 11 ноября

Она также сообщила, что в Киеве 11 ноября прогнозируется сильный ветер. Ночью и утром возможны дождь с мокрым снегом, однако днем осадки прекратятся. Воздух в столице прогреется примерно до +5 градусов.

Когда в Украину придет потепление

Наибольшее изменение температуры ожидается в конце рабочей недели. В пятницу погодные показатели существенно повысятся практически на всей территории страны, хотя западные области останутся более прохладными.

"В ближайшие дни скачок тепла произойдет в пятницу, в большинстве областей ожидается +10–+15 градусов, на юге +14–+19 градусов. Прохладнее будет в западных областях, +8–+10 градусов. Однако пока что только один день. Хотя в целом неделя также достаточно теплая", - подчеркнула Диденко.

Синоптик также обратила внимание на изменчивость ноябрьских погодных условий. По её словам, пока атмосферные процессы не допускают проникновения слишком холодного воздуха, поэтому в целом температурный режим соответствует сезону.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода резко изменится со среды: Украину накроют дожди и мокрый снег, но температура будет до +20°

Начало недели в Украине будет сухим и относительно теплым, однако уже со среды погода ухудшится. Атмосферные фронты принесут дожди, мокрый снег и порывистый ветер, хотя температура воздуха будет оставаться выше климатической нормы. Об этом сообщил синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич в прогнозе погоды на неделю для Meteoprog.

По прогнозу синоптика, 9 и 10 ноября Украина будет находиться под влиянием антициклона. Поэтому первые два дня недели пройдут без осадков. Со среды, 11 ноября, ситуация изменится из-за прохождения атмосферных фронтов.

Самый тёплый день недели ожидается в пятницу, 13 ноября. Температура воздуха днём достигнет +17 градусов, а в Крыму столбики термометров могут подняться до +20.

Отдельно Кибальчич обратил внимание на температурные особенности ближайших дней и объяснил, откуда будет поступать тёплый воздух.

"Температура воздуха в целом ожидается выше средних многолетних показателей, но особенно тепло будет на юге и юго-востоке Украины, куда будут поступать воздушные массы из Средиземноморья и Турции", - отметил Кибальчич.

Прогноз погоды в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич отмечал прохладную погоду на выходные и местами небольшой снег и порывистый ветер. По его прогнозу, прохладная погода со снегом охватит различные регионы страны в течение 7–8 ноября. Дневная температура в северных и центральных областях в эти дни будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов.

Meteoagent сообщал о возмущении геомагнитного поля и начале геомагнитной бури уровня G1. По данным сервиса, затяжная магнитная буря должна была продлиться как минимум несколько суток. К-индекс достигал значения 5 и ожидался на уровне 5 в течение 8–9 ноября.

Укргидрометцентр предупреждал о погодных условиях на 8 ноября с ночными температурами до -4 градусов в некоторых регионах. В центре указали, что температура до -4 градусов ожидается ночью в отдельных западных районах. Днем в большинстве областей прогнозировали температуру в пределах +1…+6 градусов и местами туман в западных областях ночью и утром.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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