В ОАЭ стартовали трехсторонние переговоры: какой план завершения войны предлагают США

Переговоры Украина-США-РФ перешли в трехсторонний формат в Абу-Даби. Стороны обсуждают прекращение войны, гарантии безопасности Киева и новые условия мира.

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В Абу-Даби начались переговоры между Украиной, США и РФ - какой план прекращения войны предлагают США / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Украина, США и РФ начали трехсторонние переговоры в Абу-Даби

США предлагают новую архитектуру безопасности между Россией и Европой

Вашингтон допускает предоставление Украине гарантий по образцу статьи 5 НАТО

Украина, США и Россия перешли к трехстороннему формату переговоров в Абу-Даби. О начале трехсторонних переговоров сообщил глава СВР Украины Рустем Умеров.

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Украинская сторона обозначила основные вопросы, которые должны стать предметом обсуждения во время встречи.

"Перешли к трехстороннему формату переговоров Украина–США–Россия. На повестке дня - ключевые вопросы прекращения боевых действий и приближения мира. Работаем в соответствии с задачами, определёнными Президентом Украины", - сообщил Умеров.

СВР / Инфографика: Главред

Какой план завершения войны предлагают США

В то же время Вашингтон стремится договориться об окончательном прекращении войны и параллельно продвигает идею новой архитектуры безопасности между Россией и Европой. Среди возможных пунктов американского плана - гарантии безопасности для Украины, возобновление диалога НАТО с Москвой и даже пересмотр санкций против РФ.

По информации The Guardian, американская администрация рассчитывает использовать переговоры в Абу-Даби для достижения окончательной договоренности между Киевом и Москвой. В то же время инициатива Вашингтона выходит за рамки непосредственного прекращения боевых действий и предусматривает пересмотр отношений в сфере безопасности между Россией и европейскими государствами.

Одним из возможных направлений станет возобновление работы Совета "НАТО-Россия", деятельность которого была приостановлена после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Кроме того, американская сторона допускает ослабление санкций против Москвы как элемент будущей договоренности.

Особое внимание Вашингтон уделяет вовлечению европейских государств в переговорный процесс. Представитель администрации США подчеркнул, что без их участия достичь договоренностей будет сложно.

"Для прекращения войны США необходимо участие Европы за столом переговоров", - отметил представитель американской администрации в комментарии The Guardian.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Еще одним направлением консультаций стали возможные обязательства Вашингтона по защите Украины. По данным издания, американские чиновники уже обсуждали с российской стороной механизм гарантий, который по отдельным характеристикам будет напоминать статью 5 Устава НАТО.

В то же время Москва категорически возражает против вступления Украины в Альянс и размещения на украинской территории военных контингентов западных государств.

Американский чиновник заверил, что предложенный механизм может быть приближен по уровню обязательств к коллективной обороне НАТО.

"То, что они получат, фактически будет очень похоже на гарантии НАТО", - отметил представитель администрации США.

В то же время окончательное решение относительно таких обязательств будет зависеть от переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американская сторона подчеркивает, что подобные гарантии потребуют значительных ресурсов, финансирования и военной поддержки.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Почему Европа опасается договоренностей Трампа с Путиным

Наибольшее беспокойство у европейских партнеров вызывает возможность пересмотра военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Россия может попытаться использовать переговоры, чтобы вернуться к требованиям, которые выдвигала Альянсу еще в 2021 году.

Тогда Москва требовала прекратить расширение НАТО, в частности за счет Украины, отвести вооруженные силы на позиции, существовавшие до 1997 года, и ввести ограничения на размещение ракет. Альянс отверг эти предложения, а менее чем через месяц Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Европейские чиновники опасаются, что администрация Трампа может пойти на уступки Москве, которые ослабят обороноспособность восточного фланга НАТО.

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас напомнила, что механизмы европейской безопасности уже существуют, а проблема заключается в нежелании Кремля их соблюдать.

"У нас уже существует европейская архитектура безопасности. В нее входят международные соглашения, по которым Россия взяла на себя обязательства, в частности в отношении суверенитета и территориальной целостности. Проблема заключается в том, что Россия не соблюдает эти соглашения", - заявила Каллас на встрече министров иностранных дел G7.

Что предусматривает новая архитектура безопасности

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, участвующий в переговорах в качестве представителя США, уже обозначил отдельные элементы потенциальной модели безопасности для Европы.

Среди предложенных направлений - регулярные консультации между государствами, более эффективная коммуникация во время кризисов, прозрачность военной деятельности и взаимные шаги по снижению риска эскалации. При этом Вашингтон заявляет об уважении к суверенитету каждой страны и её праву самостоятельно принимать решения.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Европейские делегации из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Евросоюза должны обсудить эти предложения с американскими представителями в Абу-Даби. Однако европейские чиновники признают, что пока не понимают полного содержания американской инициативы и готовятся к возможным уступкам со стороны России.

Дополнительную напряженность создают заявления самого Трампа по территориальному вопросу. Американский президент предположил, что в рамках окончательного соглашения Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий.

На прошлой неделе после встречи с советником Кремля Кириллом Дмитриевым Трамп также заявил о намерении достичь масштабной договоренности, которая может охватить всю Европу. Это усилило опасения, что американский президент и Владимир Путин попытаются договориться без полноценного участия европейских лидеров.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил об определённом прогрессе в обсуждении будущей системы безопасности, однако подчеркнул, что сначала необходимо урегулировать непосредственно войну.

"Был достигнут определенный прогресс в понимании того, как должна выглядеть эта архитектура. Конечно, чтобы дойти до этого этапа, нам нужно преодолеть конфликт", - заявил Рубио.

Марко Рубио / Инфографика: Главред

В чем заключается риск для мирных переговоров - комментарий эксперта

Противостояние Дональда Трампа с Конгрессом США может осложнить мирные переговоры по Украине и создать дополнительные проблемы в отношениях Вашингтона с Киевом. Об этом сообщил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"В чем риск? Очевидно, что следующие два года - вторая половина президентского срока Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - предупредил Фесенко.

Еще один фактор неопределенности - возможное влияние американского внутриполитического противостояния на отношения Вашингтона с Москвой. Эксперт не исключает, что конфликт с демократами может повлиять на внешнеполитические решения президента США.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - заявил Фесенко.

Хроника завершения войны РФ против Украины Дональдом Трампом / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, украинская делегация прибыла в Абу-Даби 9 ноября. Тогда Рустем Умеров сообщил, что, помимо трехсторонних переговоров, запланированы также отдельные координационные встречи с представителями европейских стран. В них должны принять участие представители Е4 - Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты НАТО и Европейской комиссии.

Свои задачи на переговорах заранее озвучили и в США. Специальный представитель американского президента Джаред Кушнер обозначил четыре основные цели встречи в Абу-Даби. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в достижении прочного мира, который обеспечит Украине суверенитет и процветание. По словам Кушнера, перед началом переговоров американские представители провели предварительные консультации с каждой из сторон отдельно.

Также накануне нового раунда переговоров в Вашингтоне прокомментировали вопрос будущих гарантий безопасности для Украины. Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что механизм гарантий безопасности должен быть приемлемым также для России, поскольку без этого он не сможет эффективно действовать. В то же время окончательной позиции относительно конкретного формата таких гарантий американская администрация еще не сформировала.

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Об источнике: The Guardian "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году она сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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