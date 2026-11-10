В РФ - взрывы возле завода, где ремонтируют Ил-76 и Ил-78: что известно об атаке

OSINT-каналы сообщают о возможном ударе по предприятию в Старой Руссе, которое Силы обороны уже атаковали в марте.

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Раздались взрывы возле завода, где ремонтируют Ил-76 и Ил-78 / Коллаж: Главред, фото: flickr

Что произошло:

В Новгородской области РФ ночью прогремела серия взрывов

Вероятная цель - авиаремонтный завод в Старой Руси

Предприятие ремонтирует Ил-76, Ил-78 и Л-410

В ночь на 10 ноября в Новгородской области страны-агрессора РФ прогремела серия взрывов. Вероятной целью атаки мог стать 123-й авиационный ремонтный завод в городе Старая Русса, который ремонтирует и модернизирует военно-транспортную авиацию России, в частности самолеты Ил-76 и Ил-78.

О взрывах и вероятной атаке на предприятие сообщил OSINT-канал Exilenova+ в Telegram.

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"В Новгородской области прогремела серия взрывов. Вероятно, Силы обороны атаковали 123-й авиационный ремонтный завод", - говорится в сообщении.

Атака на Новгородскую область / Фото: t.me/exilenova_plus

По данным мониторингового ресурса WarRadar, взрывы прогремели около 02:05 по всемирному координированному времени, то есть примерно в 04:05 по киевскому. Издание Kyiv Independent подчеркнуло, что не смогло сразу проверить информацию об атаке и возможных повреждениях.

Официального подтверждения удара от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 ноября пока не было. Данных о том, повреждены ли цеха, ангары или авиатехника на территории завода, пока также нет.

Ил-76 / Инфографика: Главред

Что известно о 123-м авиаремонтном заводе?

Предприятие входит в структуру госкорпорации "Ростех" через холдинг "Авиаремонт" и Объединенную авиастроительную корпорацию. Завод имеет собственную взлетно-посадочную полосу, поэтому может принимать тяжелые самолеты непосредственно на своей территории, а после ремонта - проводить их испытания.

По данным портала Война и санкции ГУР Минобороны Украины, завод ремонтирует следующие самолеты:

Ил-76 - тяжелый военно-транспортный самолет, на котором российская армия перевозит личный состав, технику, вооружение и грузы;

Ил-78 - самолет-заправщик для дозаправки других самолетов в воздухе;

Л-410 - легкий многоцелевой самолет для перевозки людей и грузов.

Кроме того, на заводе ремонтируются авиационные двигатели Д-30КП и АИ-20, вспомогательные силовые установки ТГ-16М и воздушные винты АВ-68 и АВ-72. Предприятие находится под санкциями США, ЕС, Японии, Швейцарии и Украины.

Атаковали ли завод в Старой Руссе ранее?

123-й авиаремонтный завод уже становился целью Сил обороны 17 марта 2026 года. На следующий день о результатах удара сообщил Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, был поражен ангар для обслуживания самолетов типа Ил-76 и Л-410", - говорилось в сообщении Генштаба.

Впоследствии в Генштабе сообщили и о поражении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который находился на заводе. Спутниковые снимки после той атаки показали пробоины в крыше одного из ангаров предприятия.

Зачем Украина наносит удары по военным объектам в тылу России?

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что Украина готовится расширить перечень целей на территории РФ.

"Украина готовится. Ведь мы еще не затрагивали газовую инфраструктуру РФ. Это станет отдельным вызовом для россиян, потому что на газе у них работают практически все электростанции", - подчеркнул специалист.

По его словам, удары Украины уже приводят к распаду единого экономического пространства России.

"Ведь уже сейчас вводят ограничения на вывоз топлива из тех или иных регионов и на продажу топлива жителям других городов. Все это мы переживали в Советском Союзе, когда каждая республика не позволяла вывозить ресурсы со своей территории", - пояснил Загородний.

В то же время автор LB.ua Кирилл Данильченко в колонке для издания обращает внимание на то, что россияне размещают логистические хабы и авиабазы в глубоком тылу, считая их недосягаемыми для украинских ударов.

"Расстояние 300–450 километров (Борисоглейбск, Мариновка) - это классическая оперативная глубина театра военных действий. Именно здесь, за пределами радиуса действия HIMARS и зоны применения ATACMS, противник размещает армейские логистические хабы и базы фронтовой авиации (Су-34), ошибочно считая их недосягаемыми", - отметил он.

Удары по России - новости

Как сообщал Главред, в марте Силы обороны нанесли удары по двум авиационным предприятиям в России. Генштаб ВСУ тогда раскрыл подробности ударов по заводу "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтному заводу в Новгородской области. "Авиастар" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации и производит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А.

Новгородскую область беспилотники атаковали и ранее. В ноябре 2024 года дроны атаковали 13-й арсенал ГРАУ вблизи поселка Котово. Там хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины, ракеты для РСЗО и комплексов "Искандер".

Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине РФ. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр намекнул на усиление ударов по России.

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