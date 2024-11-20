Военный арсенал едва не взлетел в воздух: дроны атаковали Новгородскую область

По сообщениям местных жителей, БпЛА летели в направлении военной базы, а после взрывов - власти начали эвакуацию.

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В Новгородской области прозвучали взрывы / Коллаж: Главред, скриншот, фото: Укринформ

О чем идет речь:

В Новгородской области местные вздрогнули от сильных взрывов

Власти РФ объявили об эвакуации жителей Котово в соседний поселок

Ночью 20 ноября в поселке Котово Новгородской области россияне паниковали из-за атаки дронов. По данным местного Telegram-канала Astra, предварительно, был атакован 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что БПЛА атаковали 13-й арсенал ГРАУ в Новгородской области, вблизи Котово.

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"Это ориентировочно 680 км от границы с Украиной. На 13-м арсенале ГРАУ хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО "Град", "Смерч" и "Ураган", также ракеты "Искандер", кндровские KN23, зенитные ракеты к С-300,С-400, и боеприпасы для комплекса "Тор", - заявил он.

В сети появились сообщения о том, что ночью 20 ноября в поселке Котово было неспокойно. Сначала местные жители рассказывали об атаке беспилотников, а впоследствии стали слышны выстрелы. Очевидно, российские силы ПВО пытались сбить дроны, но это не дало желаемых результатов.

Позже в поселке Котово, расположенном в Новгородской области, вблизи военной базы прогремел мощный взрыв. В сети утверждают, что целью атаки дронов стал 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России.

Украинские ракеты - инфографика / Инфографика: Главред

Тем временем местные власти объявили об эвакуации жителей Котово в соседний поселок Кулотино.

Удар беспилотниками по региону подтвердил губернатор области Андрей Никитин, однако не сообщил о разрушениях. Он утверждает, что жертв и пострадавших нет.

В свою очередь Минобороны страны-агрессора заявило о перехвате и "уничтожении" 44 украинских БПЛА самолетного типа. По их данным, якобы 20 из них - над Новгородской областью, остальные - над территорией Курской, Орловской, Белгородской, Тульской, Тверской, Брянской, Смоленской и два - над Московской областью.

Взрывы в России - что известно

Вечером 19 ноября в РФ сообщили о прилетах после атаки беспилотников. Мощные взрывы прозвучали сразу в двух областях - в Белгородской и Воронежской.

Недавно Главред писал, что БпЛА атаковали несколько спиртзаводов в РФ. В Воронежской области РФ делает ракетное и авиационное топливо, взрывчатые вещества, утверждает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Кроме этого, в ноябре в Крыму и областях РФ также прозвучали взрывы. Наиболее громко звуки были слышны в Симферополе, Симферопольском и Красногвардейском районах.

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Что такое ГРАУ ГРАУ – это Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны страны-агрессора РФ, подчиненное заместителю министра обороны России. Арсеналы ГРАУ – это специализированные склады, где хранятся боеприпасы, военные материалы и техника. Россияне отмечают, что прообраз ГРАУ – "пушкарский приказ" – основал Иван Грозный, один из любимых персонажей российского диктатора Путина.

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