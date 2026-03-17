Дроны атаковали авиазавод в РФ: под ударом могли быть самолёты А-50

Анна Ярославская
17 марта 2026, 11:52
БПЛА достали стратегический объект РФ в Старой Руссе.
АО 123 авиаремонтный завод, вероятно, попал под удар дронов

  • В городе Старая Русса атакован 123-й авиаремонтный завод
  • На заводе могли находиться два самолёта ДРЛО А-50
  • Завод является важным предприятием для ремонта военной авиации РФ

В Старой Руссе Новгородской области России был атакован АО "123 авиаремонтный завод". Вероятно, есть попадание в первый цех завода. На авиазаводе как раз находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, официального подтверждения этой информации нет.

Случайный свидетель инцидента на авиаремонтном заводе сообщил, что "бомбардировка" состоялась около 4 часов утра, а он делает запись через час. По его словам, на территории предприятия вспыхнул пожар и был слышен гул самолетов, которые, вероятно, срочно отправляют на другие аэродромы.

На видео с места событий слышен слабый взрыв после возможного прилета и выстрелы из автоматов.

Смотрите видео - Exilenova+ опубликовала кадры после удара по авиаремонтному заводу:

Мониторинговый канал Strategic Control отмечает, что на авиазаводе как раз находилось два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые прибыли на ремонт.

Между тем губернатор Новгородской области Александр Дронов написал в Telegram, что над регионом действительно заметили дроны. По его словам, над областью работали средства ПВО, а соответствующее сообщение появилось в 4:11. Чиновник не рассказал о последствиях воздушной атаки, заверив, что все службы перешли в состояние повышенной готовности.

Что известно о самолете А-50

А-50 — советский и российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолёту Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нём, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом;

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого – $330 млн.

Самолет A-50 А-50

Что известно о 123 авиаремонтном заводе

АО 123 АРЗ позиционирует себя как "лидер сервисного обслуживания транспортных самолетов военной и гражданской авиации России". Он осуществляет полный цикл ремонта самолета, всех его систем и двигателей и является крупнейшим предприятием в Старорусском районе Новгородской области. Завод является одним из самых крупных предприятий Новгородской области по объему выполняемого государственного оборонного заказа.

123 авиаремонтный завод находится под санкциями из-за ремонта военнотранспортных самолетов для российской армии. Среди них — Ил-76, Ил-78 и тому подобное. Также ремонтирует двигатели и винты.

Расстояние от 123 авиаремонтного завода до Украины — около 600 км: чтобы туда добраться, дроны должны были свободно пролететь через Брянскую, Смоленскую, Тверскую областей и половину Новгородской области.

Что говорят в Минобороны РФ

Утром 17 марта Минобороны РФ отчиталось о ночном налете украинских дронов. Российское командование насчитало суммарно 206 БПЛА.

Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество беспилотников — 62 — сбито над Брянской областью. Еще 43 дрона, по данным министерства, уничтожены над Московским регионом, из них 40, как утверждается, направлялись в сторону Москвы.

Над Краснодарским краем, по информации ведомства, перехвачено 28 беспилотников, над аннексированным Крымом — 18, над Смоленской областью — 12.

Еще 12 беспилотников, как заявили в министерстве, уничтожены над Азовским морем. Девять дронов сбиты над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской.

Также сообщается о четырех беспилотниках, сбитых над Ленинградской областью, трех — над Астраханской и одном — над Республикой Адыгеей.

Взрывы в Краснодарском крае

Как писал Главред, в ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. В ходе удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

