От Кубани до Ленобласти: РФ массированно атаковали дроны, горит НПЗ

Анна Ярославская
17 марта 2026, 08:29
Основной целью дронов стал нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
Атака дронов на РФ
Взрывы и пожары в Краснодарском крае: дроны атаковали нефтезавод

Кратко:

  • Краснодарский край РФ подвергся масштабной атаке
  • Основной целью стал НПЗ в Славянске-на-Кубани
  • Активность ПВО фиксировалась в Ленинградской, Калужской и Астраханской областях

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, дроны атаковали РФ с трех часов ночи.

"Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Атака БпЛА продолжается с 03:00 до сих пор. Основная цель — НПЗ. Уже есть результаты не земле, пожар в разных районах города", — написал чиновник в шесть часов утра 17 марта.

По его словам, мэр Москвы сообщил о 37 "сбитых" БПЛА. Атака продолжается. В Лужском и Сланцевском районах Ленинградской области идет активная работа ПВО.

"Самая отдаленная точка наших БПЛА на сегодня", - отметил Андрющенко.

Также фиксировалась работа ПВО в Калужской области и Ахтубинском районе Астраханской области.

Во временно оккупированном Мелитополе ночью было поражено месторасположение оккупантов в аэрогородке. Вспыхнул пожар.

Карта / Фото: t.me/andriyshTime

Об атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани также писали OSINT-аналитики Supernova+. Сообщается, что в результате работы российской противовоздушной обороны обломки сбитых целей рухнули на отель и грузовик.

Атака дронов в Славянске-на-Кубани

По данным российских Telegram-каналов, в Славянском районе Краснодарского края прогремели по меньшей мере 10 взрывов. Очевидцы рассказывают, что было уже около двух волн атаки. Обстрел сопровождается яркими вспышками и гулом в небе.

Тем временем в аэропорту Краснодарского края с 02:30 часов введены ограничения на посадку и вылет самолетов на фоне атаки.

Тем временем Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 206 украинских БПЛА.

Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество беспилотников — 62 — сбито над Брянской областью. Еще 43 дрона, по данным министерства, уничтожены над Московским регионом, из них 40, как утверждается, направлялись в сторону Москвы.

Над Краснодарским краем, по информации ведомства, перехвачено 28 беспилотников, над аннексированным Крымом — 18, над Смоленской областью — 12.

Еще 12 беспилотников, как заявили в министерстве, уничтожены над Азовским морем. Девять дронов сбиты над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской.

Также сообщается о четырех беспилотниках, сбитых над Ленинградской областью, трех — над Астраханской и одном — над Республикой Адыгеей.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки ВСУ по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 16 марта дроны атаковали Краснодарский край РФ. Под удар попала нефтебаза в Лабинске. Столб черного дыма был виден за несколько километров от места происшествия.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. В ходе удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

новости России война в Украине НПЗ война России и Украины атака дронов
Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светом

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светом

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работники

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работники

Реклама

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Китайский гороскоп на сегодня, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Китайский гороскоп на сегодня, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

Последние новости

10:18

"В психиатрической больнице": LELEKA удивила признанием перед Евровидением

10:02

Немцы проверили: зачем класть туалетную бумагу в холодильник

10:01

Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

09:51

Полтавщину накрывает похолодание: синоптики предупредили об изменении температуры

09:41

Разбила сердца фанатам: "Баффи" Сара Мишель Геллар сообщила тяжелую новость

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:26

Удар по портам и энергетике: РФ атаковала Одесчину, начались перебои со светомФото

09:16

Григорий Решетник остался сам - что произошло

09:13

Деньги сами идут в руки: у трех знаков "зашуршит в кармане" уже с 17 марта

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 марта (обновляется)

Реклама
09:00

Не более 1000 в месяц: как будет работать "Нацкешбэк" на топливо

08:35

Срочно перебрасывают войска: в ISW заявили о сорванных планах россиян на фронте

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:29

От Кубани до Ленобласти: РФ массированно атаковали дроны, горит НПЗ

07:32

Когда закончится война: реалистичный прогноз Казанскогомнение

07:18

Взрывы в Запорожье: РФ ударила по терминалу, пострадали работникиФотоВидео

06:54

"У него есть то, что нужно мне": Зеленский заинтриговал заявлением о НетаньяхуВидео

05:55

"Не наша": известная певица "размазала" победу Лорак в РФ

05:15

Шанс на миллион: для четырёх знаков зодиака наступит период большой удачи

04:41

В СССР считали "аморальной": какую привычную одежду запрещали носить советским женщинам

04:25

Две фразы, которые Весы ненавидят слышать: что не стоит говорить

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 49 с

03:13

Как сказать "в том числе" на украинском языке: большинство говорит неправильно

02:37

Трансгендерный сын Шер женился: какой была свадьба 57-летнего Чеза Боно

02:32

Для чего реально нужны пакетики в коробках с новыми кроссовками: удивит многихВидео

02:01

Внебрачный сын Шварценеггера удивил сходством со звездным отцом

02:00

Никита Пресняков обнищал: его отец-путинист слил правду о состоянии сына

01:52

"Я могу сделать всё, что захочу": Трамп раскрыл сценарий для ещё одной страны

01:22

Ющенко "дружескими объятиями" поздравил Шона Пенна с "Оскаром"

00:48

Не уступил даже Шевченко: молодой нападающий "Динамо" повторил уникальный рекорд

00:23

"Нельзя прощать": Елена Мозговая заговорила о предательстве

00:02

Испортят интерьер и доставит хлопот: 4 ошибочных решения при ремонте кухниВидео

16 марта, понедельник
23:29

Елена Тополя рассказала о смене фамилии после развода

23:08

Не только Донбасс: ВСУ раскрыли, где РФ создает условия для крупного наступления

23:06

Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

22:55

Нужна срочная операция: у Марины Хлебниковой обнаружили опухоль

22:44

Во Львове прогремел громкий взрыв, горит автобус — первые подробностиФотоВидео

22:25

Как сделать "мраморные" пасхальные яйца: лайфхак, покоривший Сеть

22:21

Лишь половина водителей скажет, кто может ехать прямо: запутанный тест по ПДДВидео

22:06

"Хочу жить": российская ведущая в слезах рассказала о своей смертельной болезни

22:04

"Самолеты Судного дня": почему их появление в небе вновь привлекло внимание сети

Реклама
21:55

Лучшее средство от конденсата на стекле: эффект держится несколько недель

21:39

Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский рассказал подробностиВидео

21:07

Трамп признался, кого боится Путин, и высказался о помощи Украине — подробностиВидео

21:06

Тепло берет паузу: насколько упадут столбики термометра в Днепре

21:03

Легендарный рецепт пасхального кулича - получится у всехВидео

21:02

Редкая встреча: Ольга Сумская показала свежее фото Ротару

20:29

Урожай огурцов может пропасть полностью: какие соседи вредят им больше всегоВидео

20:26

Какие деликатесы считались роскошью в СССР: могли позволить себе далеко не все

20:24

В кассе автобуса среди денег нашли 2000-летнее сокровище - как оно выгляделоФотоВидео

20:09

Температура может опуститься до -2: погода на Тернопольщине изменит курс

