От Кубани до Ленобласти: РФ массированно атаковали дроны, горит НПЗ

Основной целью дронов стал нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Взрывы и пожары в Краснодарском крае: дроны атаковали нефтезавод

Кратко:

В ночь на 17 марта в Краснодарской области России прогремела серия взрывов. Регион массированно атаковали дроны. Основной целью атаки беспилотников стал местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, дроны атаковали РФ с трех часов ночи.

"Славянск-на-Кубани, Краснодарский край. Атака БпЛА продолжается с 03:00 до сих пор. Основная цель — НПЗ. Уже есть результаты не земле, пожар в разных районах города", — написал чиновник в шесть часов утра 17 марта.

По его словам, мэр Москвы сообщил о 37 "сбитых" БПЛА. Атака продолжается. В Лужском и Сланцевском районах Ленинградской области идет активная работа ПВО.

"Самая отдаленная точка наших БПЛА на сегодня", - отметил Андрющенко.

Также фиксировалась работа ПВО в Калужской области и Ахтубинском районе Астраханской области.

Во временно оккупированном Мелитополе ночью было поражено месторасположение оккупантов в аэрогородке. Вспыхнул пожар.

Карта

Об атаке на НПЗ в Славянске-на-Кубани также писали OSINT-аналитики Supernova+. Сообщается, что в результате работы российской противовоздушной обороны обломки сбитых целей рухнули на отель и грузовик.

Атака дронов в Славянске-на-Кубани

По данным российских Telegram-каналов, в Славянском районе Краснодарского края прогремели по меньшей мере 10 взрывов. Очевидцы рассказывают, что было уже около двух волн атаки. Обстрел сопровождается яркими вспышками и гулом в небе.

Тем временем в аэропорту Краснодарского края с 02:30 часов введены ограничения на посадку и вылет самолетов на фоне атаки.

Тем временем Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 206 украинских БПЛА.

Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество беспилотников — 62 — сбито над Брянской областью. Еще 43 дрона, по данным министерства, уничтожены над Московским регионом, из них 40, как утверждается, направлялись в сторону Москвы.

Над Краснодарским краем, по информации ведомства, перехвачено 28 беспилотников, над аннексированным Крымом — 18, над Смоленской областью — 12.

Еще 12 беспилотников, как заявили в министерстве, уничтожены над Азовским морем. Девять дронов сбиты над Калужской областью, восемь — над Белгородской, шесть — над Ростовской.

Также сообщается о четырех беспилотниках, сбитых над Ленинградской областью, трех — над Астраханской и одном — над Республикой Адыгеей.

НПЗ в России

Как писал Главред, в ночь на 16 марта дроны атаковали Краснодарский край РФ. Под удар попала нефтебаза в Лабинске. Столб черного дыма был виден за несколько километров от места происшествия.

15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. В ходе удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

О персоне: Петр Андрющенко Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

